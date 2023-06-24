https://ria.ru/20230624/khramy-1880131681.html

Ростовские храмы и монастыри продолжают служение

Ростовские храмы и монастыри продолжают служение - РИА Новости, 24.06.2023

Ростовские храмы и монастыри продолжают служение

Храмы и монастыри Ростова-на-Дону продолжают служение и усилят молитвы, заявления главы Донской митрополии митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T09:30

2023-06-24T09:30

2023-06-24T09:30

ростов-на-дону

ростовская область

русская православная церковь

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869854790_0:111:3442:2047_1920x0_80_0_0_0d5b6855eec20281a15605f68ed496b8.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Храмы и монастыри Ростова-на-Дону продолжают служение и усилят молитвы, заявления главы Донской митрополии митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия (Иванова) на ближайшее время не запланированы, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский. "Все храмы и монастыри Ростова-на-Дону совершают свое служение. Молитва не только не будет прервана, но и усилится в эти дни. Заявление главы Донской митрополии в ближайшее время не предполагается. Ждем обращения президента", - сообщил пресс-секретарь. Донская митрополия образована решением Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) от 5-6 октября 2011 года в пределах Ростовской области и включает в себя Волгодонскую, Ростовскую и Шахтинскую епархии.

https://ria.ru/20230624/stavropol-1880131128.html

ростов-на-дону

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ростов-на-дону, ростовская область, русская православная церковь, общество