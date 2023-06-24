https://ria.ru/20230624/khramy-1880131681.html
Ростовские храмы и монастыри продолжают служение
Ростовские храмы и монастыри продолжают служение - РИА Новости, 24.06.2023
Ростовские храмы и монастыри продолжают служение
Храмы и монастыри Ростова-на-Дону продолжают служение и усилят молитвы, заявления главы Донской митрополии митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T09:30
2023-06-24T09:30
2023-06-24T09:30
ростов-на-дону
ростовская область
русская православная церковь
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Храмы и монастыри Ростова-на-Дону продолжают служение и усилят молитвы, заявления главы Донской митрополии митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия (Иванова) на ближайшее время не запланированы, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский. "Все храмы и монастыри Ростова-на-Дону совершают свое служение. Молитва не только не будет прервана, но и усилится в эти дни. Заявление главы Донской митрополии в ближайшее время не предполагается. Ждем обращения президента", - сообщил пресс-секретарь. Донская митрополия образована решением Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) от 5-6 октября 2011 года в пределах Ростовской области и включает в себя Волгодонскую, Ростовскую и Шахтинскую епархии.
https://ria.ru/20230624/stavropol-1880131128.html
ростов-на-дону
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, ростовская область, русская православная церковь, общество
Ростов-на-Дону, Ростовская область, Русская православная церковь, Общество
Ростовские храмы и монастыри продолжают служение
Храмы и монастыри Ростова-на-Дону продолжают служение и усилят молитвы
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Храмы и монастыри Ростова-на-Дону продолжают служение и усилят молитвы, заявления главы Донской митрополии митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия (Иванова) на ближайшее время не запланированы, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.
"Все храмы и монастыри Ростова-на-Дону совершают свое служение. Молитва не только не будет прервана, но и усилится в эти дни. Заявление главы Донской митрополии в ближайшее время не предполагается. Ждем обращения президента", - сообщил пресс-секретарь.
Донская митрополия образована решением Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) от 5-6 октября 2011 года в пределах Ростовской области и включает в себя Волгодонскую, Ростовскую и Шахтинскую епархии.
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