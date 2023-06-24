Рейтинг@Mail.ru
Ростовские храмы и монастыри продолжают служение - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/khramy-1880131681.html
Ростовские храмы и монастыри продолжают служение
Ростовские храмы и монастыри продолжают служение - РИА Новости, 24.06.2023
Ростовские храмы и монастыри продолжают служение
Храмы и монастыри Ростова-на-Дону продолжают служение и усилят молитвы, заявления главы Донской митрополии митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T09:30
2023-06-24T09:30
ростов-на-дону
ростовская область
русская православная церковь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869854790_0:111:3442:2047_1920x0_80_0_0_0d5b6855eec20281a15605f68ed496b8.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Храмы и монастыри Ростова-на-Дону продолжают служение и усилят молитвы, заявления главы Донской митрополии митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия (Иванова) на ближайшее время не запланированы, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский. "Все храмы и монастыри Ростова-на-Дону совершают свое служение. Молитва не только не будет прервана, но и усилится в эти дни. Заявление главы Донской митрополии в ближайшее время не предполагается. Ждем обращения президента", - сообщил пресс-секретарь. Донская митрополия образована решением Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) от 5-6 октября 2011 года в пределах Ростовской области и включает в себя Волгодонскую, Ростовскую и Шахтинскую епархии.
https://ria.ru/20230624/stavropol-1880131128.html
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869854790_427:0:3156:2047_1920x0_80_0_0_f54c7b7104e79d7bcab089c4969e04a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростов-на-дону, ростовская область, русская православная церковь, общество
Ростов-на-Дону, Ростовская область, Русская православная церковь, Общество
Ростовские храмы и монастыри продолжают служение

Храмы и монастыри Ростова-на-Дону продолжают служение и усилят молитвы

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСобор Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону
Собор Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Собор Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Храмы и монастыри Ростова-на-Дону продолжают служение и усилят молитвы, заявления главы Донской митрополии митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия (Иванова) на ближайшее время не запланированы, рассказал РИА Новости пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.
"Все храмы и монастыри Ростова-на-Дону совершают свое служение. Молитва не только не будет прервана, но и усилится в эти дни. Заявление главы Донской митрополии в ближайшее время не предполагается. Ждем обращения президента", - сообщил пресс-секретарь.
Донская митрополия образована решением Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) от 5-6 октября 2011 года в пределах Ростовской области и включает в себя Волгодонскую, Ростовскую и Шахтинскую епархии.
Вид на город Ставрополь - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Власти Ставрополья заявили о спокойной обстановке в регионе
Вчера, 09:25
 
Ростов-на-ДонуРостовская областьРусская православная церковьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала