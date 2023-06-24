https://ria.ru/20230624/kazakhstantsy-1880123574.html

Посольство Казахстана призвало сограждан не посещать ряд регионов России

Посольство Казахстана призвало сограждан не посещать ряд регионов России - РИА Новости, 24.06.2023

Посольство Казахстана призвало сограждан не посещать ряд регионов России

Посольство Казахстана в РФ просит соотечественников воздержаться от посещения приграничных с Украиной регионов. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T08:03

2023-06-24T08:03

2023-06-24T08:03

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АСТАНА, 24 июн - РИА Новости. Посольство Казахстана в РФ просит соотечественников воздержаться от посещения приграничных с Украиной регионов. "В связи с имеющимися угрозами безопасности в приграничных с Украиной регионах России просим воздержаться от их посещения", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в субботу в социальных сетях. Дипмиссия настоятельно просит всех граждан, находящихся в Российской Федерации, особенно в приграничных с Украиной регионах, встать на консульский учет в посольстве Казахстана в Москве. "В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств гражданам Республики Казахстан будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - указывается в сообщении.

https://ria.ru/20230624/trassa-1880121650.html

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в мире, россия, украина, казахстан