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Посольство Казахстана призвало сограждан не посещать ряд регионов России - РИА Новости, 24.06.2023
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08:03 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/kazakhstantsy-1880123574.html
Посольство Казахстана призвало сограждан не посещать ряд регионов России
Посольство Казахстана призвало сограждан не посещать ряд регионов России - РИА Новости, 24.06.2023
Посольство Казахстана призвало сограждан не посещать ряд регионов России
Посольство Казахстана в РФ просит соотечественников воздержаться от посещения приграничных с Украиной регионов. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T08:03
2023-06-24T08:03
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АСТАНА, 24 июн - РИА Новости. Посольство Казахстана в РФ просит соотечественников воздержаться от посещения приграничных с Украиной регионов. "В связи с имеющимися угрозами безопасности в приграничных с Украиной регионах России просим воздержаться от их посещения", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в субботу в социальных сетях. Дипмиссия настоятельно просит всех граждан, находящихся в Российской Федерации, особенно в приграничных с Украиной регионах, встать на консульский учет в посольстве Казахстана в Москве. "В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств гражданам Республики Казахстан будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - указывается в сообщении.
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в мире, россия, украина, казахстан
В мире, Россия, Украина, Казахстан
Посольство Казахстана призвало сограждан не посещать ряд регионов России

Казахские дипломаты попросили сограждан не посещать приграничные с Украиной регионы России

© Sputnik / Владислав ВодневФлаг Казахстана
Флаг Казахстана - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Sputnik / Владислав Воднев
Флаг Казахстана. Архивное фото
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АСТАНА, 24 июн - РИА Новости. Посольство Казахстана в РФ просит соотечественников воздержаться от посещения приграничных с Украиной регионов.
«
"В связи с имеющимися угрозами безопасности в приграничных с Украиной регионах России просим воздержаться от их посещения", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в субботу в социальных сетях.
Дипмиссия настоятельно просит всех граждан, находящихся в Российской Федерации, особенно в приграничных с Украиной регионах, встать на консульский учет в посольстве Казахстана в Москве.
"В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств гражданам Республики Казахстан будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - указывается в сообщении.
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