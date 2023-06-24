https://ria.ru/20230624/kaluga-1880154304.html

В Калуге отменили вечернее гуляние выпускников

В Калуге отменили вечернее гуляние выпускников - РИА Новости, 24.06.2023

В Калуге отменили вечернее гуляние выпускников

Дневное шествие выпускников в Калуге в субботу состоится, вечернее гуляние в городском парке отменено, написал в телеграм-канале глава города Дмитрий Денисов. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T11:45

2023-06-24T11:45

2023-06-24T13:48

калуга

калужская область

безопасность

липецкая область

дмитрий денисов

владислав шапша

попытка вооруженного мятежа

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Дневное шествие выпускников в Калуге в субботу состоится, вечернее гуляние в городском парке отменено, написал в телеграм-канале глава города Дмитрий Денисов.Ранее губернатор Владислав Шапша сообщил об отмене всех вечерних мероприятий в регионе."Сегодня не будет вечерних запланированных массовых мероприятий - гуляния выпускников в городском парке культуры и отдыха - и вечерних мероприятий на набережной Яченского водохранилища. Все дневные мероприятия и шествие выпускников состоятся!" - написал Денисов в своем телеграм-канале.Ранее власти Ростовской, Воронежской, Тверской, Тульской, Калининградской, Липецкой областей в целях безопасности сообщили об отмене всех ближайших массовых мероприятий.

https://ria.ru/20230624/ryazan-1880153389.html

калуга

калужская область

липецкая область

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Екатерина Зайцева

калуга, калужская область, безопасность, липецкая область, дмитрий денисов, владислав шапша, попытка вооруженного мятежа