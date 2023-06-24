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В Калуге отменили вечернее гуляние выпускников - РИА Новости, 24.06.2023
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11:45 24.06.2023 (обновлено: 13:48 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/kaluga-1880154304.html
В Калуге отменили вечернее гуляние выпускников
В Калуге отменили вечернее гуляние выпускников - РИА Новости, 24.06.2023
В Калуге отменили вечернее гуляние выпускников
Дневное шествие выпускников в Калуге в субботу состоится, вечернее гуляние в городском парке отменено, написал в телеграм-канале глава города Дмитрий Денисов. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T11:45
2023-06-24T13:48
калуга
калужская область
безопасность
липецкая область
дмитрий денисов
владислав шапша
попытка вооруженного мятежа
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Дневное шествие выпускников в Калуге в субботу состоится, вечернее гуляние в городском парке отменено, написал в телеграм-канале глава города Дмитрий Денисов.Ранее губернатор Владислав Шапша сообщил об отмене всех вечерних мероприятий в регионе."Сегодня не будет вечерних запланированных массовых мероприятий - гуляния выпускников в городском парке культуры и отдыха - и вечерних мероприятий на набережной Яченского водохранилища. Все дневные мероприятия и шествие выпускников состоятся!" - написал Денисов в своем телеграм-канале.Ранее власти Ростовской, Воронежской, Тверской, Тульской, Калининградской, Липецкой областей в целях безопасности сообщили об отмене всех ближайших массовых мероприятий.
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калуга, калужская область, безопасность, липецкая область, дмитрий денисов, владислав шапша, попытка вооруженного мятежа
Калуга, Калужская область, Безопасность, Липецкая область, Дмитрий Денисов, Владислав Шапша, Попытка вооруженного мятежа
В Калуге отменили вечернее гуляние выпускников

Дневное шествие выпускников в Калуге сегодня состоится, вечернее гуляние в парке отменили

© РИА Новости / Светлана Тарасова | Перейти в медиабанкЗдание Калужского драматического театра на Театральной площади
Здание Калужского драматического театра на Театральной площади - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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Здание Калужского драматического театра на Театральной площади. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Дневное шествие выпускников в Калуге в субботу состоится, вечернее гуляние в городском парке отменено, написал в телеграм-канале глава города Дмитрий Денисов.
Ранее губернатор Владислав Шапша сообщил об отмене всех вечерних мероприятий в регионе.
"Сегодня не будет вечерних запланированных массовых мероприятий - гуляния выпускников в городском парке культуры и отдыха - и вечерних мероприятий на набережной Яченского водохранилища. Все дневные мероприятия и шествие выпускников состоятся!" - написал Денисов в своем телеграм-канале.
Ранее власти Ростовской, Воронежской, Тверской, Тульской, Калининградской, Липецкой областей в целях безопасности сообщили об отмене всех ближайших массовых мероприятий.
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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КалугаКалужская областьБезопасностьЛипецкая областьДмитрий ДенисовВладислав ШапшаПопытка вооруженного мятежа
 
 
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