https://ria.ru/20230624/kaliningrad-1880145045.html

Калининградские власти отменили массовые мероприятия на этих выходных

Калининградские власти отменили массовые мероприятия на этих выходных - РИА Новости, 24.06.2023

Калининградские власти отменили массовые мероприятия на этих выходных

Калининградские власти приняли решение в целях безопасности отменить все массовые мероприятия до 26 июня, заявил журналистам руководитель пресс-службы... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T10:50

2023-06-24T10:50

2023-06-24T10:50

калининградская область

калининград

безопасность

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КАЛИНИНГРАД, 24 июн - РИА Новости. Калининградские власти приняли решение в целях безопасности отменить все массовые мероприятия до 26 июня, заявил журналистам руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков. "В целях обеспечения безопасности гостей и жителей нашего региона было принято решение отменить все массовые мероприятия и мероприятия с неограниченным числом участников до 26 июня включительно", - заявил Лысков.

https://ria.ru/20230624/bezopasnost-1880143000.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

калининградская область, калининград, безопасность