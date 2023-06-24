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Калининградские власти отменили массовые мероприятия на этих выходных - РИА Новости, 24.06.2023
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10:50 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/kaliningrad-1880145045.html
Калининградские власти отменили массовые мероприятия на этих выходных
Калининградские власти отменили массовые мероприятия на этих выходных - РИА Новости, 24.06.2023
Калининградские власти отменили массовые мероприятия на этих выходных
Калининградские власти приняли решение в целях безопасности отменить все массовые мероприятия до 26 июня, заявил журналистам руководитель пресс-службы... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T10:50
2023-06-24T10:50
калининградская область
калининград
безопасность
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КАЛИНИНГРАД, 24 июн - РИА Новости. Калининградские власти приняли решение в целях безопасности отменить все массовые мероприятия до 26 июня, заявил журналистам руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков. "В целях обеспечения безопасности гостей и жителей нашего региона было принято решение отменить все массовые мероприятия и мероприятия с неограниченным числом участников до 26 июня включительно", - заявил Лысков.
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калининградская область, калининград, безопасность
Калининградская область, Калининград, Безопасность
Калининградские власти отменили массовые мероприятия на этих выходных

Калининградские власти отменили все массовые мероприятия до 26 июня

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкТуристы в Рыбной деревне в Калининграде
Туристы в Рыбной деревне в Калининграде - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Туристы в Рыбной деревне в Калининграде. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 24 июн - РИА Новости. Калининградские власти приняли решение в целях безопасности отменить все массовые мероприятия до 26 июня, заявил журналистам руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
"В целях обеспечения безопасности гостей и жителей нашего региона было принято решение отменить все массовые мероприятия и мероприятия с неограниченным числом участников до 26 июня включительно", - заявил Лысков.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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