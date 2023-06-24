https://ria.ru/20230624/internet-1880180121.html

В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернета

В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернета - РИА Новости, 24.06.2023

В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернета

В районах проведения контртеррористической операции возможно временное ограничение работы интернет-сервисов, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:06

2023-06-24T14:06

2023-06-24T14:57

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

безопасность

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В районах проведения контртеррористической операции возможно временное ограничение работы интернет-сервисов, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре."В районах КТО возможно ограничение работы интернет-ресурсов. В настоящее время работа упомянутого ресурса (Telegram. — Прим. ред.) не ограничивается", — говорится в заявлении.В Москве, а также в Московской и Воронежской областях пресечения возможных терактов ввели режим КТО.

https://ria.ru/20230624/bezopasnost-1880190427.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), безопасность