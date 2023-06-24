https://ria.ru/20230624/internet-1880180121.html
В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернета
В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернета - РИА Новости, 24.06.2023
В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернета
В районах проведения контртеррористической операции возможно временное ограничение работы интернет-сервисов, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:06
2023-06-24T14:06
2023-06-24T14:57
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
безопасность
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В районах проведения контртеррористической операции возможно временное ограничение работы интернет-сервисов, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре."В районах КТО возможно ограничение работы интернет-ресурсов. В настоящее время работа упомянутого ресурса (Telegram. — Прим. ред.) не ограничивается", — говорится в заявлении.В Москве, а также в Московской и Воронежской областях пресечения возможных терактов ввели режим КТО.
https://ria.ru/20230624/bezopasnost-1880190427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), безопасность
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Безопасность
В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернета
РКН предупредил о возможном временном ограничении работы интернет-ресурсов в районах КТО
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В районах проведения контртеррористической операции возможно временное ограничение работы интернет-сервисов, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре.
"В районах КТО возможно ограничение работы интернет-ресурсов. В настоящее время работа упомянутого ресурса (Telegram. — Прим. ред.) не ограничивается", — говорится в заявлении.
В Москве, а также в Московской и Воронежской областях пресечения возможных терактов ввели режим КТО.
В детских лагерях на юге России усилили меры безопасности