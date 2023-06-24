https://ria.ru/20230624/gruziya-1880234307.html

Президент Грузии призвала пересмотреть визовый режим для россиян

Президент Грузии призвала пересмотреть визовый режим для россиян - РИА Новости, 24.06.2023

Президент Грузии призвала пересмотреть визовый режим для россиян

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала премьер-министра Ираклия Гарибашвили созвать Совет безопасности, чтобы рассмотреть вопрос ужесточения контроля на... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T19:15

2023-06-24T19:15

2023-06-24T19:34

в мире

грузия

россия

попытка вооруженного мятежа

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ТБИЛИСИ, 24 июн - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала премьер-министра Ираклия Гарибашвили созвать Совет безопасности, чтобы рассмотреть вопрос ужесточения контроля на грузино-российской границе и пересмотреть визовый режим для граждан РФ на фоне событий в России."Призываю премьер министра незамедлительно созвать Совет безопасности. Считаю, что сегодня важно рассмотреть несколько важных вопросов в этом формате... Первое - это ужесточение контроля границы и пересмотр визового режима (для граждан РФ - ред.), второе - это использование на границе списков лиц, попадающих под санкции, которые существуют, и наши партнеры контролируют данные списки", - заявила президент на брифинге.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

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в мире, грузия, россия, попытка вооруженного мятежа