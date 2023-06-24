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Молдаван призвали не посещать территории России на границе с Украиной - РИА Новости, 24.06.2023
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14:35 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/granitsa-1880186786.html
Молдаван призвали не посещать территории России на границе с Украиной
Молдаван призвали не посещать территории России на границе с Украиной - РИА Новости, 24.06.2023
Молдаван призвали не посещать территории России на границе с Украиной
Официальный Кишинев рекомендовал гражданам Молдавии воздержаться от посещения российских регионов, граничащих с Украиной, соответствующее обращение выпустил в... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:35
2023-06-24T14:35
украина
россия
молдавия
евгений пригожин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
в мире
попытка вооруженного мятежа
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КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Официальный Кишинев рекомендовал гражданам Молдавии воздержаться от посещения российских регионов, граничащих с Украиной, соответствующее обращение выпустил в субботу молдавский МИД. "МИДЕИ рекомендует всем гражданам Молдавии избегать посещения регионов, расположенных на границе с Украиной, в свете существующих угроз безопасности в Российской Федерации. В случае чрезвычайной ситуации граждане Молдавии могут обратиться по телефону в экстренной ситуации в посольство в Москве, тел. +7 929 964 9079", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства и на его официальных страницах в соцсетях. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии". Минобороны РФ позже обратилось к "Вагнеру", заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина, ведомство предлагает им проявить благоразумие и выйти на связь с представителями МО РФ или правоохранительных органов и гарантирует всем безопасность. Ведомство отметило, что "многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана". Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
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украина, россия, молдавия, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, в мире, попытка вооруженного мятежа
Украина, Россия, Молдавия, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, В мире, Попытка вооруженного мятежа
Молдаван призвали не посещать территории России на границе с Украиной

МИД Молдавии призвал граждан не посещать территории России на границе с Украиной

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 24 июн - РИА Новости. Официальный Кишинев рекомендовал гражданам Молдавии воздержаться от посещения российских регионов, граничащих с Украиной, соответствующее обращение выпустил в субботу молдавский МИД.
"МИДЕИ рекомендует всем гражданам Молдавии избегать посещения регионов, расположенных на границе с Украиной, в свете существующих угроз безопасности в Российской Федерации. В случае чрезвычайной ситуации граждане Молдавии могут обратиться по телефону в экстренной ситуации в посольство в Москве, тел. +7 929 964 9079", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства и на его официальных страницах в соцсетях.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.
В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".
Минобороны РФ позже обратилось к "Вагнеру", заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина, ведомство предлагает им проявить благоразумие и выйти на связь с представителями МО РФ или правоохранительных органов и гарантирует всем безопасность. Ведомство отметило, что "многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана".
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.
Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Вчера, 11:36
 
УкраинаРоссияМолдавияЕвгений ПригожинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинВ миреПопытка вооруженного мятежа
 
 
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