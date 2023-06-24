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Парламентарий рассказал о работе Госдумы в понедельник - РИА Новости, 24.06.2023
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20:20 24.06.2023 (обновлено: 20:56 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/gosduma-1880246097.html
Парламентарий рассказал о работе Госдумы в понедельник
Парламентарий рассказал о работе Госдумы в понедельник - РИА Новости, 24.06.2023
Парламентарий рассказал о работе Госдумы в понедельник
Глава думской комиссии по регламенту Виктор Пинский сообщил РИА Новости, что ГД продолжит работать в штатном режиме, поскольку у нее много работы, которую... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T20:20
2023-06-24T20:56
госдума рф
политика
россия
виктор пинский
ростов-на-дону
евгений пригожин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава думской комиссии по регламенту Виктор Пинский сообщил РИА Новости, что ГД продолжит работать в штатном режиме, поскольку у нее много работы, которую нельзя отложить."Мы боремся за сохранение государственности России, а вагнеровцы, которые все это устроили, фактически стреляют нам в спину. Дума будет работать в штатном режиме. У нас много работы, которую нельзя отложить. Мы работаем для людей. В их интересах. И в интересах граждан России инициаторы военного мятежа должны немедленно сложить оружие и прекратить эскалацию напряженности", - сказал парламентарий.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
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госдума рф, политика, россия, виктор пинский, ростов-на-дону, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин
Госдума РФ, Политика, Россия, Виктор Пинский, Ростов-на-Дону, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин
Парламентарий рассказал о работе Госдумы в понедельник

Глава комиссии Пинский: Госдума в понедельник будет работать в штатном режиме

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава думской комиссии по регламенту Виктор Пинский сообщил РИА Новости, что ГД продолжит работать в штатном режиме, поскольку у нее много работы, которую нельзя отложить.
"Мы боремся за сохранение государственности России, а вагнеровцы, которые все это устроили, фактически стреляют нам в спину. Дума будет работать в штатном режиме. У нас много работы, которую нельзя отложить. Мы работаем для людей. В их интересах. И в интересах граждан России инициаторы военного мятежа должны немедленно сложить оружие и прекратить эскалацию напряженности", - сказал парламентарий.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Сенатор рассказал о работе Совфеда на следующей неделе
Вчера, 20:19
 
Госдума РФПолитикаРоссияВиктор ПинскийРостов-на-ДонуЕвгений ПригожинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир Путин
 
 
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