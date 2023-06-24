https://ria.ru/20230624/gosduma-1880147722.html
Депутаты Госдумы поддерживают президента, заявил Володин
Депутаты Госдумы поддерживают президента, заявил Володин - РИА Новости, 24.06.2023
Депутаты Госдумы поддерживают президента, заявил Володин
Депутаты Госдумы выступают за консолидацию сил, поддерживают президента России Владимира Путина, написал в телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T11:05
2023-06-24T11:05
2023-06-24T13:48
россия
политика
вячеслав володин
госдума рф
владимир путин
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы выступают за консолидацию сил, поддерживают президента России Владимира Путина, написал в телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин."Депутаты Государственной думы, представляя интересы граждан Российской Федерации, выступают за консолидацию сил, поддерживают президента Владимира Владимировича Путина - нашего Верховного главнокомандующего", - написал Володин.Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны.Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений.Минобороны РФ позже обратилось к бойцам "Вагнера", заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина, ведомство предлагает им проявить благоразумие и выйти на связь с представителями МО РФ или правоохранительных органов и гарантирует всем безопасность. "Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230624/zapad-1880148732.html
https://ria.ru/20230624/situatsiya-1880148275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, вячеслав володин, госдума рф, владимир путин, попытка вооруженного мятежа
Россия, Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Владимир Путин, Попытка вооруженного мятежа
Депутаты Госдумы поддерживают президента, заявил Володин
Володин: депутаты Госдумы, представляя интересы граждан России, поддерживают президента
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Депутаты Госдумы выступают за консолидацию сил, поддерживают президента России Владимира Путина, написал в телеграм-канале
спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Депутаты Государственной думы, представляя интересы граждан Российской Федерации, выступают за консолидацию сил, поддерживают президента Владимира Владимировича Путина - нашего Верховного главнокомандующего", - написал Володин.
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Центр общественных связей ФСБ
в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина
о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.
В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
заявил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов
, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия
в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений.
Минобороны РФ позже обратилось к бойцам "Вагнера", заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина, ведомство предлагает им проявить благоразумие и выйти на связь с представителями МО РФ или правоохранительных органов и гарантирует всем безопасность. "Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана", - сказали в ведомстве.
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