https://ria.ru/20230624/gosduma-1880147722.html

Депутаты Госдумы поддерживают президента, заявил Володин

Депутаты Госдумы поддерживают президента, заявил Володин - РИА Новости, 24.06.2023

Депутаты Госдумы поддерживают президента, заявил Володин

Депутаты Госдумы выступают за консолидацию сил, поддерживают президента России Владимира Путина, написал в телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T11:05

2023-06-24T11:05

2023-06-24T13:48

россия

политика

вячеслав володин

госдума рф

владимир путин

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы выступают за консолидацию сил, поддерживают президента России Владимира Путина, написал в телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин."Депутаты Государственной думы, представляя интересы граждан Российской Федерации, выступают за консолидацию сил, поддерживают президента Владимира Владимировича Путина - нашего Верховного главнокомандующего", - написал Володин.Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны.Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений.Минобороны РФ позже обратилось к бойцам "Вагнера", заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина, ведомство предлагает им проявить благоразумие и выйти на связь с представителями МО РФ или правоохранительных органов и гарантирует всем безопасность. "Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230624/zapad-1880148732.html

https://ria.ru/20230624/situatsiya-1880148275.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, вячеслав володин, госдума рф, владимир путин, попытка вооруженного мятежа