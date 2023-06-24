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Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 24.06.2023
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09:56 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/gorlovka-1880134896.html
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 24.06.2023
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО
Украинские войска в 9.15 выпустили шесть ракет из РСЗО по Горловке, говорится в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T09:56
2023-06-24T09:56
горловка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска в 9.15 выпустили шесть ракет из РСЗО по Горловке, говорится в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 9.15 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется. Кроме того, представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в 9.05 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке и шесть снарядов того же калибра по Киевскому району Донецка. Также, согласно сообщению представительства, было выпущено, пять снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Широкая Балка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Широкая Балка располагается приблизительно в двух километрах к западу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20230624/obstrel-1880129918.html
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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО по Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в поселок Горловка ДНР
Стела на въезде в поселок Горловка ДНР - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Стела на въезде в поселок Горловка ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска в 9.15 выпустили шесть ракет из РСЗО по Горловке, говорится в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 9.15 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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Вчера, 09:11
Тип РСЗО не уточняется.
Кроме того, представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в 9.05 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке и шесть снарядов того же калибра по Киевскому району Донецка. Также, согласно сообщению представительства, было выпущено, пять снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Широкая Балка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Широкая Балка располагается приблизительно в двух километрах к западу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККПроисшествия
 
 
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