https://ria.ru/20230624/gorlovka-1880134896.html

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО - РИА Новости, 24.06.2023

Украинские войска обстреляли Горловку из РСЗО

Украинские войска в 9.15 выпустили шесть ракет из РСЗО по Горловке, говорится в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T09:56

2023-06-24T09:56

2023-06-24T09:56

горловка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска в 9.15 выпустили шесть ракет из РСЗО по Горловке, говорится в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 9.15 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Тип РСЗО не уточняется. Кроме того, представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска в 9.05 выпустили пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Макеевке и шесть снарядов того же калибра по Киевскому району Донецка. Также, согласно сообщению представительства, было выпущено, пять снарядов калибром 152 миллиметра по населенному пункту Широкая Балка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Широкая Балка располагается приблизительно в двух километрах к западу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230624/obstrel-1880129918.html

https://ria.ru/20230623/obstrel-1880107642.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия