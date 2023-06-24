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Губернатор Голубев опубликовал видео из Ростова-на-Дону - РИА Новости, 24.06.2023
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19:15 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/golubev-1880234396.html
Губернатор Голубев опубликовал видео из Ростова-на-Дону
Губернатор Голубев опубликовал видео из Ростова-на-Дону - РИА Новости, 24.06.2023
Губернатор Голубев опубликовал видео из Ростова-на-Дону
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил в Telegram-канале, что находится в Ростове-на-Дону, в регионе все работает без сбоев: медицина и... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T19:15
2023-06-24T19:15
ростов-на-дону
василий голубев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ростовская область
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ВОЛГОГРАД, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил в Telegram-канале, что находится в Ростове-на-Дону, в регионе все работает без сбоев: медицина и промышленные предприятия, рынки, есть запас продуктов и топлива. "Нахожусь в Ростове, на постоянной связи с представителями чрезвычайных служб… Штатно функционирует общественный транспорт, коммунальные службы, образовательные учреждения, скорая медицинская помощь", - говорит Голубев на видео. Он отметил, что также без сбоев работают промышленные и торговые предприятия, в городе есть запасы продуктов, которые регулярно пополняются, и топлива. Голубев еще раз призвал ростовчан проявлять осторожность, не покидать дома и держаться подальше от военной техники и вооруженных людей. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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ростов-на-дону
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ростов-на-дону, василий голубев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростовская область
Ростов-на-Дону, Василий Голубев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ростовская область
Губернатор Голубев опубликовал видео из Ростова-на-Дону

Губернатор Голубев снял видео, на котором рассказал о ситуации в Ростове-на-Дону

© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской областиГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил в Telegram-канале, что находится в Ростове-на-Дону, в регионе все работает без сбоев: медицина и промышленные предприятия, рынки, есть запас продуктов и топлива.
«
"Нахожусь в Ростове, на постоянной связи с представителями чрезвычайных служб… Штатно функционирует общественный транспорт, коммунальные службы, образовательные учреждения, скорая медицинская помощь", - говорит Голубев на видео.
Он отметил, что также без сбоев работают промышленные и торговые предприятия, в городе есть запасы продуктов, которые регулярно пополняются, и топлива. Голубев еще раз призвал ростовчан проявлять осторожность, не покидать дома и держаться подальше от военной техники и вооруженных людей.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Вчера, 11:36
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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Ростов-на-ДонуВасилий ГолубевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Ростовская область
 
 
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Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
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