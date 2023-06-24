https://ria.ru/20230624/golubev-1880234396.html

Губернатор Голубев опубликовал видео из Ростова-на-Дону

Губернатор Голубев опубликовал видео из Ростова-на-Дону - РИА Новости, 24.06.2023

Губернатор Голубев опубликовал видео из Ростова-на-Дону

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил в Telegram-канале, что находится в Ростове-на-Дону, в регионе все работает без сбоев: медицина и... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T19:15

2023-06-24T19:15

2023-06-24T19:15

ростов-на-дону

василий голубев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ростовская область

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ВОЛГОГРАД, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил в Telegram-канале, что находится в Ростове-на-Дону, в регионе все работает без сбоев: медицина и промышленные предприятия, рынки, есть запас продуктов и топлива. "Нахожусь в Ростове, на постоянной связи с представителями чрезвычайных служб… Штатно функционирует общественный транспорт, коммунальные службы, образовательные учреждения, скорая медицинская помощь", - говорит Голубев на видео. Он отметил, что также без сбоев работают промышленные и торговые предприятия, в городе есть запасы продуктов, которые регулярно пополняются, и топлива. Голубев еще раз призвал ростовчан проявлять осторожность, не покидать дома и держаться подальше от военной техники и вооруженных людей. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

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ростов-на-дону

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ростов-на-дону, василий голубев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростовская область