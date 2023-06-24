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Русофобия превращается в инструмент борьбы за власть в Германии - РИА Новости, 24.06.2023
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08:00 24.06.2023 (обновлено: 08:01 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/germaniya-1880089672.html
Русофобия превращается в инструмент борьбы за власть в Германии
Русофобия превращается в инструмент борьбы за власть в Германии - РИА Новости, 24.06.2023
Русофобия превращается в инструмент борьбы за власть в Германии
Хотя разрыв с Россией считается в Германии состоявшимся, немецкие элиты собираются и дальше использовать нашу страну в своих интересах. Причем для решения... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T08:00
2023-06-24T08:01
аналитика
германия
россия
тюрингия
бундестаг германии
федеральная разведывательная служба германии
хдс/хсс
русофобия
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Хотя разрыв с Россией считается в Германии состоявшимся, немецкие элиты собираются и дальше использовать нашу страну в своих интересах. Причем для решения главного вопроса — вопроса власти. Именно с помощью "борьбы с русским влиянием" они рассчитывают устранить набирающего силу опасного соперника.Потому что в Германии серьезно растет популярность антисистемных сил. Главная антиэлитная партия страны — "Альтернатива для Германии", которую упорно называют уже не просто праворадикальной, а правоэкстремистской, — за год вдвое увеличила свою популярность. Если в июне 2022-го за нее готовы были голосовать десять процентов, то сейчас уже почти 20. Последние опросы разных социологических служб дают ей 19-19,5 процента.И это притом что популярность системных партий снижается: главная сила правящей коалиции, СДПГ, имеет сейчас 17 процентов, а их младший партнер, зеленые, 15. Выше "Альтернативы" стоит только блок ХДС/ХСС, но и у него далеко не рекордные 29 процентов. А в Восточной Германии за "Альтернативу" и вовсе готов голосовать каждый третий. Тут она на безоговорочном первом месте и опережает ближайшего конкурента на десять процентов.Но почему это так беспокоит немецкий правящий класс, ведь до выборов в бундестаг еще больше двух лет? Три года назад, за год до прошлых выборов в парламент, "Альтернатива" тоже поднималась до второго места, но не на долгий срок, а на выборах осенью 2021-го и вовсе финишировала пятой с десятью процентами. Разве не будет так же и сейчас — со временем недовольство в обществе спадет, да и пропаганда против "ужасных экстремистов" сделает свое дело, и в итоге фракция "Альтернативы" в бундестаге в 2024-м сильно не увеличится?Похоже, что такой уверенности уже нет, потому что важны не только нынешние цифры, но и тенденции в настроениях избирателей. Опросы говорят о том, что за "альтернативщиков" могут проголосовать (допускают такую возможность) почти 29 процентов немцев, то есть потенциально она может стать партией номер один во всей Германии. И тогда основной принцип системных партий, заключающийся в отказе от создания коалиций с "Альтернативой" на любом уровне (от местных органов власти до федерального), просто не сработает, потому что у несистемных окажется слишком много депутатов и образовать работающую коалицию без них станет невозможным.А ведь принцип недопущения "Альтернативы" во власть (на любых позициях, включая младшего партнера) за последние годы стал ключевым для всей немецкой политической системы — ради его соблюдения она пойдет на все. Конечно, на крайний случай у нее остается в запасе самый радикальный метод — просто запретить "Альтернативу для Германии" как экстремистскую силу. И хотя пока немецкие элиты не готовы пойти на это, подготовка к возможности запрета набирает обороты.Федеральное ведомство по защите конституции, БНД (немецкая спецслужба), давно уже прямо называет экстремистским отделение АдГ в восточногерманской Тюрингии, а недавно к экстремистским причислили и всю молодежную организацию партии (хотя позднее это решение было отменено судом). В опубликованном на днях докладе БНД к экстремистам было отнесено больше четверти членов партии, а вышедший недавно доклад Немецкого института по правам человека и вовсе утверждает, что язык и тактика АдГ, с помощью которых она пытается достичь своих "расистских и правоэкстремистских целей", дают основания запретить эту партию как "опасную для свободного демократического порядка". То есть постепенно создаются предпосылки для запрета АдГ. Причем последний год среди доказательств ее "экстремизма" все больше места занимают связи с Россией.С учетом постоянно нагнетаемой в Германии темы "русской агрессии", "русской угрозы" и практически полного отсутствия контактов между властями двух стран подобное обвинение само по себе может стать дополнительным свидетельством современного немецкого понимания "экстремизма" "Альтернативы". То есть они не просто "разжигают ненависть к мигрантам и меньшинствам", а делают это в сотрудничестве и по приказу русских, работают на Россию, которая представляет угрозу для Германии. И значит, их нужно запретить.Как долго еще немецкая элита будет воздерживаться от ликвидации АдГ? Через год состоятся выборы в Европарламент, и, если "альтернативщики" (выступающие за ликвидацию ЕС) покажут на них высокий результат, подготовка к их запрету встанет на повестку дня. А в случае уверенности в том, что к выборам в бундестаг осенью 2024-го партия будет только наращивать популярность и твердо займет второе место, запрет станет вполне вероятным.И тогда конфликт с Россией, разгон русофобии, кроме инструмента контроля над Германией со стороны англосаксов, станет еще и необходимым для немецких элит инструментом внутриполитической борьбы. Идеальная ситуация для атлантистов? Закрепить разрыв Германии связей с Россией еще и на внутриполитическом уровне, попутно решив задачу ликвидации опасной антисистемной (и антиатлантической) политической силы.В теории это может показаться удачной комбинацией — убить сразу двух зайцев одной русофобской пулей, но на практике приведет лишь к углублению кризиса Германии. К нынешнему экономическому и геополитическому кризису добавится внутренний раскол с радикализацией (настоящей, а не выдуманной) немецкого общества.Русофобия никого еще до добра не доводила — ни во внешнем, ни во внутреннем применении. И немцы должны знать это лучше всех.
https://ria.ru/20230319/opros-1858913552.html
https://ria.ru/20230601/germaniya-1875669629.html
https://ria.ru/20230525/sholts-1874141206.html
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аналитика, германия, россия, тюрингия, бундестаг германии, федеральная разведывательная служба германии, хдс/хсс, русофобия, политика
Аналитика, Германия, Россия, Тюрингия, Бундестаг Германии, Федеральная разведывательная служба Германии, ХДС/ХСС, русофобия, Политика

Русофобия превращается в инструмент борьбы за власть в Германии

© AP Photo / Michael SohnМеста для членов фракции АдГ в бундестаге
Места для членов фракции АдГ в бундестаге - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© AP Photo / Michael Sohn
Места для членов фракции АдГ в бундестаге
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Петр Акопов
Петр Акопов
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Хотя разрыв с Россией считается в Германии состоявшимся, немецкие элиты собираются и дальше использовать нашу страну в своих интересах. Причем для решения главного вопроса — вопроса власти. Именно с помощью "борьбы с русским влиянием" они рассчитывают устранить набирающего силу опасного соперника.
Потому что в Германии серьезно растет популярность антисистемных сил. Главная антиэлитная партия страны — "Альтернатива для Германии", которую упорно называют уже не просто праворадикальной, а правоэкстремистской, — за год вдвое увеличила свою популярность. Если в июне 2022-го за нее готовы были голосовать десять процентов, то сейчас уже почти 20. Последние опросы разных социологических служб дают ей 19-19,5 процента.
Сторонники партии Альтернатива для Германии на митинге - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
В Германии оппозиционная АдГ обогнала в опросе избирателей партию "Зеленые"
19 марта, 12:42
И это притом что популярность системных партий снижается: главная сила правящей коалиции, СДПГ, имеет сейчас 17 процентов, а их младший партнер, зеленые, 15. Выше "Альтернативы" стоит только блок ХДС/ХСС, но и у него далеко не рекордные 29 процентов. А в Восточной Германии за "Альтернативу" и вовсе готов голосовать каждый третий. Тут она на безоговорочном первом месте и опережает ближайшего конкурента на десять процентов.
Но почему это так беспокоит немецкий правящий класс, ведь до выборов в бундестаг еще больше двух лет? Три года назад, за год до прошлых выборов в парламент, "Альтернатива" тоже поднималась до второго места, но не на долгий срок, а на выборах осенью 2021-го и вовсе финишировала пятой с десятью процентами. Разве не будет так же и сейчас — со временем недовольство в обществе спадет, да и пропаганда против "ужасных экстремистов" сделает свое дело, и в итоге фракция "Альтернативы" в бундестаге в 2024-м сильно не увеличится?
Палата депутатов Берлина - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
В Германии четверо из пяти немцев недовольны правительством, показал опрос
1 июня, 23:39
Похоже, что такой уверенности уже нет, потому что важны не только нынешние цифры, но и тенденции в настроениях избирателей. Опросы говорят о том, что за "альтернативщиков" могут проголосовать (допускают такую возможность) почти 29 процентов немцев, то есть потенциально она может стать партией номер один во всей Германии. И тогда основной принцип системных партий, заключающийся в отказе от создания коалиций с "Альтернативой" на любом уровне (от местных органов власти до федерального), просто не сработает, потому что у несистемных окажется слишком много депутатов и образовать работающую коалицию без них станет невозможным.
А ведь принцип недопущения "Альтернативы" во власть (на любых позициях, включая младшего партнера) за последние годы стал ключевым для всей немецкой политической системы — ради его соблюдения она пойдет на все. Конечно, на крайний случай у нее остается в запасе самый радикальный метод — просто запретить "Альтернативу для Германии" как экстремистскую силу. И хотя пока немецкие элиты не готовы пойти на это, подготовка к возможности запрета набирает обороты.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Глава ХДС допустил, что Шольцу придется запросить вотум доверия бундестага
25 мая, 16:52
Федеральное ведомство по защите конституции, БНД (немецкая спецслужба), давно уже прямо называет экстремистским отделение АдГ в восточногерманской Тюрингии, а недавно к экстремистским причислили и всю молодежную организацию партии (хотя позднее это решение было отменено судом). В опубликованном на днях докладе БНД к экстремистам было отнесено больше четверти членов партии, а вышедший недавно доклад Немецкого института по правам человека и вовсе утверждает, что язык и тактика АдГ, с помощью которых она пытается достичь своих "расистских и правоэкстремистских целей", дают основания запретить эту партию как "опасную для свободного демократического порядка". То есть постепенно создаются предпосылки для запрета АдГ. Причем последний год среди доказательств ее "экстремизма" все больше места занимают связи с Россией.
С учетом постоянно нагнетаемой в Германии темы "русской агрессии", "русской угрозы" и практически полного отсутствия контактов между властями двух стран подобное обвинение само по себе может стать дополнительным свидетельством современного немецкого понимания "экстремизма" "Альтернативы". То есть они не просто "разжигают ненависть к мигрантам и меньшинствам", а делают это в сотрудничестве и по приказу русских, работают на Россию, которая представляет угрозу для Германии. И значит, их нужно запретить.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Матвиенко заявила о фашизации политических элит Запада
22 июня, 00:13
Как долго еще немецкая элита будет воздерживаться от ликвидации АдГ? Через год состоятся выборы в Европарламент, и, если "альтернативщики" (выступающие за ликвидацию ЕС) покажут на них высокий результат, подготовка к их запрету встанет на повестку дня. А в случае уверенности в том, что к выборам в бундестаг осенью 2024-го партия будет только наращивать популярность и твердо займет второе место, запрет станет вполне вероятным.
И тогда конфликт с Россией, разгон русофобии, кроме инструмента контроля над Германией со стороны англосаксов, станет еще и необходимым для немецких элит инструментом внутриполитической борьбы. Идеальная ситуация для атлантистов? Закрепить разрыв Германии связей с Россией еще и на внутриполитическом уровне, попутно решив задачу ликвидации опасной антисистемной (и антиатлантической) политической силы.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Песков считает, что не все на Западе разделяют чувства русофобии
16 июня, 18:45
В теории это может показаться удачной комбинацией — убить сразу двух зайцев одной русофобской пулей, но на практике приведет лишь к углублению кризиса Германии. К нынешнему экономическому и геополитическому кризису добавится внутренний раскол с радикализацией (настоящей, а не выдуманной) немецкого общества.
Русофобия никого еще до добра не доводила — ни во внешнем, ни во внутреннем применении. И немцы должны знать это лучше всех.
 
АналитикаГерманияРоссияТюрингияБундестаг ГерманииФедеральная разведывательная служба ГерманииХДС/ХССрусофобияПолитика
 
 
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