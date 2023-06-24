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Президент Южной Осетии Гаглоев обратился к соотечественникам из "Вагнера" - РИА Новости, 24.06.2023
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14:20 24.06.2023 (обновлено: 15:00 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/gagloev-1880183049.html
Президент Южной Осетии Гаглоев обратился к соотечественникам из "Вагнера"
Президент Южной Осетии Гаглоев обратился к соотечественникам из "Вагнера" - РИА Новости, 24.06.2023
Президент Южной Осетии Гаглоев обратился к соотечественникам из "Вагнера"
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев призвал соотечественников, находящихся в составе группы "Вагнер", не оказывать какой-либо поддержки противозаконным... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:20
2023-06-24T15:00
южная осетия
алан гаглоев
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
украина
попытка вооруженного мятежа
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ЦХИНВАЛ, 24 июн - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев призвал соотечественников, находящихся в составе группы "Вагнер", не оказывать какой-либо поддержки противозаконным действиям, сообщает пресс-служба главы республики."В связи с событиями, происходящими в зоне проведения специальной военной операции на Украине и вокруг нее, заявляю о полной поддержке действий президента Российской Федерации – верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по пресечению вооруженного мятежа со стороны руководителя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина", - говорится в заявлении Гаглоева.В тексте подчеркивается, что в этот сложный для России и ее союзников час все должны оставаться едины и действовать во благо общего будущего. "Призываю всех моих соотечественников, находящихся в составе ЧВК "Вагнер", не поддаваться на провокации и не оказывать какой-либо поддержки противозаконным действиям своего руководства", - отмечается в заявлении.Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны.Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230624/narusheniya-1880179158.html
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южная осетия, алан гаглоев, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина, попытка вооруженного мятежа
Южная Осетия, Алан Гаглоев, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Украина, Попытка вооруженного мятежа
Президент Южной Осетии Гаглоев обратился к соотечественникам из "Вагнера"

Президент Южной Осетии призвал соотечественников из "Вагнера" не поддерживать мятеж

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Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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Алан Гаглоев. Архивное фото
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ЦХИНВАЛ, 24 июн - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев призвал соотечественников, находящихся в составе группы "Вагнер", не оказывать какой-либо поддержки противозаконным действиям, сообщает пресс-служба главы республики.
"В связи с событиями, происходящими в зоне проведения специальной военной операции на Украине и вокруг нее, заявляю о полной поддержке действий президента Российской Федерации – верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по пресечению вооруженного мятежа со стороны руководителя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина", - говорится в заявлении Гаглоева.
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В тексте подчеркивается, что в этот сложный для России и ее союзников час все должны оставаться едины и действовать во благо общего будущего. "Призываю всех моих соотечественников, находящихся в составе ЧВК "Вагнер", не поддаваться на провокации и не оказывать какой-либо поддержки противозаконным действиям своего руководства", - отмечается в заявлении.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
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Южная ОсетияАлан ГаглоевВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияУкраинаПопытка вооруженного мятежа
 
 
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