https://ria.ru/20230624/gagloev-1880183049.html

Президент Южной Осетии Гаглоев обратился к соотечественникам из "Вагнера"

Президент Южной Осетии Гаглоев обратился к соотечественникам из "Вагнера" - РИА Новости, 24.06.2023

Президент Южной Осетии Гаглоев обратился к соотечественникам из "Вагнера"

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев призвал соотечественников, находящихся в составе группы "Вагнер", не оказывать какой-либо поддержки противозаконным... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:20

2023-06-24T14:20

2023-06-24T15:00

южная осетия

алан гаглоев

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

украина

попытка вооруженного мятежа

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ЦХИНВАЛ, 24 июн - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев призвал соотечественников, находящихся в составе группы "Вагнер", не оказывать какой-либо поддержки противозаконным действиям, сообщает пресс-служба главы республики."В связи с событиями, происходящими в зоне проведения специальной военной операции на Украине и вокруг нее, заявляю о полной поддержке действий президента Российской Федерации – верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по пресечению вооруженного мятежа со стороны руководителя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина", - говорится в заявлении Гаглоева.В тексте подчеркивается, что в этот сложный для России и ее союзников час все должны оставаться едины и действовать во благо общего будущего. "Призываю всех моих соотечественников, находящихся в составе ЧВК "Вагнер", не поддаваться на провокации и не оказывать какой-либо поддержки противозаконным действиям своего руководства", - отмечается в заявлении.Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны.Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/narusheniya-1880179158.html

https://ria.ru/20230624/splochenie-1880174983.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

южная осетия, алан гаглоев, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина, попытка вооруженного мятежа