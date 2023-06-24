Президент Южной Осетии Гаглоев обратился к соотечественникам из "Вагнера"
Президент Южной Осетии призвал соотечественников из "Вагнера" не поддерживать мятеж
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Алан Гаглоев. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 24 июн - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев призвал соотечественников, находящихся в составе группы "Вагнер", не оказывать какой-либо поддержки противозаконным действиям, сообщает пресс-служба главы республики.
"В связи с событиями, происходящими в зоне проведения специальной военной операции на Украине и вокруг нее, заявляю о полной поддержке действий президента Российской Федерации – верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по пресечению вооруженного мятежа со стороны руководителя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина", - говорится в заявлении Гаглоева.
В тексте подчеркивается, что в этот сложный для России и ее союзников час все должны оставаться едины и действовать во благо общего будущего. "Призываю всех моих соотечественников, находящихся в составе ЧВК "Вагнер", не поддаваться на провокации и не оказывать какой-либо поддержки противозаконным действиям своего руководства", - отмечается в заявлении.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.