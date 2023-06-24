https://ria.ru/20230624/fsin-1880182442.html

ФСИН опровергла сообщения о бунтах в двух СИЗО Москвы

ФСИН опровергла сообщения о бунтах в двух СИЗО Москвы - РИА Новости, 24.06.2023

ФСИН опровергла сообщения о бунтах в двух СИЗО Москвы

Информация о беспорядках в двух СИЗО Москвы не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ФСИН. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:16

2023-06-24T14:16

2023-06-24T17:07

москва

происшествия

попытка вооруженного мятежа

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Информация о беспорядках в двух СИЗО Москвы не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ФСИН."У нас все спокойно. Информация, которая распространяется в телеграм-каналах и средствах массовой информации, не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.Ранее в ряде телеграм-каналов появилась информация, что произошли бунты в СИЗО №2 (Бутырка) и №5 (Водник)."Только что мы с моим коллегой Георгием Волковым вышли из следственного изолятора №5. Прошли все корпуса. Выборочно заходили в огромное количество камер. Никаких признаков волнений либо нарушений режима не выявлено", - сказал РИА Новости ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, происшествия, попытка вооруженного мятежа, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)