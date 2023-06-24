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Во Франции указали на любопытный факт о контрнаступлении ВСУ
Во Франции указали на любопытный факт о контрнаступлении ВСУ - РИА Новости, 24.06.2023
Во Франции указали на любопытный факт о контрнаступлении ВСУ
Провал контрнаступления ВСУ признают уже даже в США, написал в Twitter французский политик, бывший член Европарламента Флориан Филиппо. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T04:53
2023-06-24T04:53
2023-06-24T04:53
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Провал контрнаступления ВСУ признают уже даже в США, написал в Twitter французский политик, бывший член Европарламента Флориан Филиппо."Украинское контрнаступление провалилось. Об этом много пишет даже американская пресса! В чем смысл делать вид, что оно продолжается? Какая цель? Разорить нас до последнего евро и отправить украинцев на убой?" — возмутился Филиппо.По его мнению, необходимо срочно начать переговоры.Контрнаступление, о котором долго говорили в Киеве, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска не добились успеха ни на одном направлении, а несут большие потери: уже уничтожены сотни единиц техники.
https://ria.ru/20230624/zelenskiy-1880111638.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, франция, сша, вооруженные силы украины, украина
В мире, Франция, США, Вооруженные силы Украины, Украина
Во Франции указали на любопытный факт о контрнаступлении ВСУ
Французский политик Филиппо заявил, что о провале контрнаступления ВСУ пишут даже в США