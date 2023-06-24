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Попова рассказала о новых вспышках Эболы в мире - РИА Новости, 24.06.2023
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07:24 24.06.2023 (обновлено: 12:45 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/ebola-1880122316.html
Попова рассказала о новых вспышках Эболы в мире
Попова рассказала о новых вспышках Эболы в мире - РИА Новости, 24.06.2023
Попова рассказала о новых вспышках Эболы в мире
Новые вспышки лихорадки Эбола продолжают регистрироваться в мире, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T07:24
2023-06-24T12:45
здоровье - общество
россия
демократическая республика конго
уганда
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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СОЧИ, 24 июн — РИА Новости. Новые вспышки лихорадки Эбола продолжают регистрироваться в мире, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Мы продолжаем внимательно следить за этой инфекцией. Россия на сегодняшний день надежно от нее защищена", — сказала она. По словам Поповой, в прошлом году было две вспышки в Демократической Республике Конго и еще одна крупная — в Уганде. В марте этого года вспышку зарегистрировали на ранее неэндемичной территории Танзании — с высоким коэффициентом летальности.Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Отсутствие лечения часто заканчивается летальным исходом. Вирус насчитывает шесть различных видов, три из которых ("Бундибуджио", "Судан" и "Заир") становились причинами крупных вспышек. Эпидемия лихорадки Эбола разразилась в Западной Африке в 2015 году и затронула главным образом Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии вирусом Эбола заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.
https://ria.ru/20230310/biologi-1857037135.html
россия
демократическая республика конго
уганда
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здоровье - общество, россия, демократическая республика конго, уганда, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Россия, Демократическая Республика Конго, Уганда, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Попова рассказала о новых вспышках Эболы в мире

Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что Россия надежно защищена от Эболы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 24 июн — РИА Новости. Новые вспышки лихорадки Эбола продолжают регистрироваться в мире, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы продолжаем внимательно следить за этой инфекцией. Россия на сегодняшний день надежно от нее защищена", — сказала она.
По словам Поповой, в прошлом году было две вспышки в Демократической Республике Конго и еще одна крупная — в Уганде. В марте этого года вспышку зарегистрировали на ранее неэндемичной территории Танзании — с высоким коэффициентом летальности.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Отсутствие лечения часто заканчивается летальным исходом. Вирус насчитывает шесть различных видов, три из которых ("Бундибуджио", "Судан" и "Заир") становились причинами крупных вспышек. Эпидемия лихорадки Эбола разразилась в Западной Африке в 2015 году и затронула главным образом Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии вирусом Эбола заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.
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Здоровье - ОбществоРоссияДемократическая Республика КонгоУгандаАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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