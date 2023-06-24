https://ria.ru/20230624/ebola-1880122316.html

Попова рассказала о новых вспышках Эболы в мире

Попова рассказала о новых вспышках Эболы в мире - РИА Новости, 24.06.2023

Попова рассказала о новых вспышках Эболы в мире

Новые вспышки лихорадки Эбола продолжают регистрироваться в мире, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T07:24

2023-06-24T07:24

2023-06-24T12:45

здоровье - общество

россия

демократическая республика конго

уганда

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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СОЧИ, 24 июн — РИА Новости. Новые вспышки лихорадки Эбола продолжают регистрироваться в мире, заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Мы продолжаем внимательно следить за этой инфекцией. Россия на сегодняшний день надежно от нее защищена", — сказала она. По словам Поповой, в прошлом году было две вспышки в Демократической Республике Конго и еще одна крупная — в Уганде. В марте этого года вспышку зарегистрировали на ранее неэндемичной территории Танзании — с высоким коэффициентом летальности.Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Отсутствие лечения часто заканчивается летальным исходом. Вирус насчитывает шесть различных видов, три из которых ("Бундибуджио", "Судан" и "Заир") становились причинами крупных вспышек. Эпидемия лихорадки Эбола разразилась в Западной Африке в 2015 году и затронула главным образом Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии вирусом Эбола заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.

https://ria.ru/20230310/biologi-1857037135.html

россия

демократическая республика конго

уганда

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Максим Горбачев

здоровье - общество, россия, демократическая республика конго, уганда, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)