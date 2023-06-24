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Движение в Липецк через поселок Лески восстановили
Движение в Липецк через поселок Лески восстановили - РИА Новости, 24.06.2023
Движение в Липецк через поселок Лески восстановили
Движение по мосту через посёлок Лески в Липецк восстановлено, сообщил в Telegram-канале глава Краснинского муниципального района Липецкой области Алексей... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T21:38
2023-06-24T21:38
2023-06-24T21:38
липецк
липецкая область
попытка вооруженного мятежа
общество
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ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Движение по мосту через посёлок Лески в Липецк восстановлено, сообщил в Telegram-канале глава Краснинского муниципального района Липецкой области Алексей Телков. "Движение по мосту через посёлок Лески на г.Липецк восстановлено!" - сообщил Телков. Ранее эта дорога была перекрыта.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, липецкая область, попытка вооруженного мятежа, общество
Липецк, Липецкая область, Попытка вооруженного мятежа, Общество
Движение в Липецк через поселок Лески восстановили
Глава района Телков сообщил о восстановлении движения в Липецк через поселок Лески