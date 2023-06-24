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Движение в Липецк через поселок Лески восстановили

Движение в Липецк через поселок Лески восстановили - РИА Новости, 24.06.2023

Движение в Липецк через поселок Лески восстановили

Движение по мосту через посёлок Лески в Липецк восстановлено, сообщил в Telegram-канале глава Краснинского муниципального района Липецкой области Алексей... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T21:38

2023-06-24T21:38

2023-06-24T21:38

липецк

липецкая область

попытка вооруженного мятежа

общество

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ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Движение по мосту через посёлок Лески в Липецк восстановлено, сообщил в Telegram-канале глава Краснинского муниципального района Липецкой области Алексей Телков. "Движение по мосту через посёлок Лески на г.Липецк восстановлено!" - сообщил Телков. Ранее эта дорога была перекрыта.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

липецк

липецкая область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

липецк, липецкая область, попытка вооруженного мятежа, общество