https://ria.ru/20230624/dvizhenie-1880124714.html

В центре Ростова-на-Дону ограничили движение по нескольким улицам

В центре Ростова-на-Дону ограничили движение по нескольким улицам - РИА Новости, 24.06.2023

В центре Ростова-на-Дону ограничили движение по нескольким улицам

В центре Ростова-на-Дону есть ограничение движение по ряду улиц, обстановка спокойная, рассказали РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T08:30

2023-06-24T08:30

2023-06-24T10:46

россия

ростов-на-дону

ростовская область

владимир путин

василий голубев

евгений пригожин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости. В центре Ростова-на-Дону есть ограничение движение по ряду улиц, обстановка спокойная, рассказали РИА Новости очевидцы. В настоящее время несколько зеленых грузовиков стоят возле здания ГУМВД России по Ростовской области. "Они перегородили движение транспорта по Большой Садовой от МВД в сторону ж/д вокзала", - рассказал один из собеседников агентства. Рядом с грузовиками находятся несколько человек в форме. В целом, по его словам, обстановка в этом районе спокойная. "Люди ходят, автобус вот поехал", - уточнил он. Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что правоохранительные органы предпринимают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность жителей Ростовской области. Позже он призвал жителей воздержаться от поездок в центр Ростова-на-Дону и по возможности не покидать свои дома. Он также дал поручения сохранять функционирование всех городских систем. Схема движения транспорта в Ростове будет временно изменена, заявили власти. Другой очевидец рассказал, что видел, как несколько десятков человек в форме передвигались там в субботу рано утром. "Около 4-5 утра люди в военной форме передвигались в квартале от штаба ЮВО по Халтуринскому. Их было человек 50, шли тихо", - сказал он, добавив, что никаких громких звуков не слышал. Собеседник отметил, что видел также проезжающие мимо военные пикапы с вещмешками. В ночь на субботу корреспондент РИА Новости, побывавший на улицах города, передавал, что обстановка в центре Ростова-на-Дону - спокойная, полиция перекрыла несколько участков улиц, движение автомобилей в целом обычное для ночи. Было перекрыто движение по одной стороне на проспекте Буденновском, а также на части улицы Пушкинская. В том районе корреспондент РИА Новости встретил один БТР, один бронеавтомобиль "Патруль-А", один бронированный внедорожник "Тигр-М" и несколько бойцов с автоматами. Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что распространяемая в соцсетях и мессенджерах информация о введении комендантского часа в Ростовской области является ложной. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин, в свою очередь, призвал командиров и бойцов группы "Вагнер" подчиниться воле президента РФ Владимира Путина и решить вопрос мирным путем. В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений.

https://ria.ru/20230624/zabaykale-1880124251.html

https://ria.ru/20230624/rostov-1880121138.html

https://ria.ru/20230624/meropriyatiya-1880124412.html

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ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ростов-на-дону, ростовская область, владимир путин, василий голубев, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)