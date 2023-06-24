https://ria.ru/20230624/deputaty-1880174434.html

Депутаты Госдумы призвали общество сплотиться вокруг президента

Депутаты Госдумы призвали общество сплотиться вокруг президента - РИА Новости, 24.06.2023

Депутаты Госдумы призвали общество сплотиться вокруг президента

Депутаты Госдумы призвали общество сплотиться вокруг главы государства, не вбивать клин между защитниками родины и заявили, что предательство не должно... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T13:38

2023-06-24T13:38

2023-06-24T13:38

россия

владимир путин

сергей миронов

лдпр

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы призвали общество сплотиться вокруг главы государства, не вбивать клин между защитниками родины и заявили, что предательство не должно оставаться безнаказанным. Сплотиться вокруг президента Глава фракции "Справедливой России - За Правду" Сергей Миронов обратился ко всем членам и сторонникам партии с призывом сплотиться вокруг президента. "Сегодня все мы должны быть со своим президентом, со своей страной, со своим народом", - написал он в своем телеграм-канале. Вице-спикер Госдумы от СРЗП Александр Бабаков подчеркнул, что "в сложный для России момент мы все должны быть рядом с главнокомандующим". ЛДПР также заявила о своей поддержке главы государства. Лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий назвал вооруженный мятеж изменой и предательством и заявил, что сейчас "может быть только один выбор - с народом и главнокомандующим!". "В нынешней, и без того крайне непростой ситуации нельзя допустить появления трещин в монолите общественной поддержки решений и действий власти… А сейчас нужно то самое единство, та самая железобетонная консолидация без тени внутренних распрей, взаимных обид или дележа пряников. Будут пряники. И кнуты тоже будут. Позже. Главнокомандующий определит, кому что", - написал в свою очередь замглавы думской фракции ЛДПР в ГД Ярослав Нилов в своем телеграм-канале. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев заявил, что "подписывается" под словами президента России. Предательство недопустимо Депутаты сошлись во мнении, что предательство абсолютно недопустимо и должно получить жесткий ответ. "Предательство – самый страшный грех для человека. Согласен с президентом: мы столкнулись с предательством страны в тяжелое для нее время. Эти люди не думают о стране, о людях, в их умах только непомерные амбиции и жажда власти. Под видом "патриотизма" они пытаются замаскировать желание майдана – с кровью и смертями. Это не Корнилов и не декабристы. В военное время нарушить единство порядка - преступление!" - написал в своем телеграм-канале вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов. Нилов назвал происходящее подарком украинской пропаганде и западным стратегам информационной войны и заявил, что с этим предстоит адекватно разбираться. Нечаев, в свою очередь, подчеркнул, что "предательство нельзя оставлять безнаказанным", и "каждый, кто ставит личные интересы, контракты и амбиции выше интересов страны, должен понести наказание". Бабаков назвал преступлением попытку бросить вызов государству в условиях СВО и отметил, что "нет и не может быть ни одной причины, для того, чтобы встать на этот путь, кроме желания наше государство развалить". Не вбивать клин По словам Миронова, вбивание клина между защитниками родины, которые, по сути, и сейчас находятся в одном окопе, – преступно и недопустимо. Он заявил, что никто не вправе использовать славу, добытую в тяжелейших боях, в своих личных целях, которые идут, вразрез с интересами родины. "Нет стороны министерства обороны или ЧВК "Вагнер". Есть сторона врага и сторона России во главе с президентом", - подчеркнул лидер эсеров. Он также обратил внимание на то, что президент назвал героями бойцов группы "Вагнер", принимавших участие в специальной военной операции, показав, что у государства нет конфликта с настоящими защитниками отечества. Бабаков также отметил, что "Россия не делит своих героев по типу и месту службы", и "для всех тех, кто любит Россию, а не себя, фронт, сейчас один". "Призывал и призываю всех вовлеченных в конфликт решать его мирным путем строго в рамках правового поля с учетом позиции президента как гаранта Конституции", - заявил Миронов. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии". Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений. Минобороны РФ позже обратилось к "Вагнеру", заявив, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина, ведомство предлагает им проявить благоразумие и выйти на связь с представителями МО РФ или правоохранительных органов и гарантирует всем безопасность. Ведомство отметило, что "многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации, такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана". Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.

https://ria.ru/20230624/onlayn-1880169876.html

https://ria.ru/20230624/myatezh-1880168314.html

https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html

https://ria.ru/20230624/volodin-1880157954.html

https://ria.ru/20230624/primore-1880165407.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, сергей миронов, лдпр, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность