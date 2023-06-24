В Чувашии усилили меры безопасности
Губернатор Николаев: в Чувашии усилили меры безопасности, отмены мероприятий не будет
Вид новых кварталов города Чебоксары. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Меры безопасности усилили в Чувашии, но никакие мероприятия отменены не будут, написал в телеграм-канале глава республики Олег Николаев.
"С учетом последних событий, связанных с военным мятежом, проведен оперативный штаб при участии всех силовых служб в регионе. Все меры общественной безопасности в Чувашии усилены, она остается в зоне постоянного контроля", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что "на данный момент решение об отмене каких-либо мероприятий не принято, регион не находится в зоне объявленной контртеррористической операции".
Глава Чувашии также отметил, что власти "в случае необходимости готовы принять все необходимые меры по обеспечению безопасности".
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.