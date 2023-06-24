https://ria.ru/20230624/chuvashiya-1880178492.html

В Чувашии усилили меры безопасности

В Чувашии усилили меры безопасности - РИА Новости, 24.06.2023

В Чувашии усилили меры безопасности

Меры безопасности усилили в Чувашии, но никакие мероприятия отменены не будут, написал в телеграм-канале глава республики Олег Николаев. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:00

2023-06-24T14:00

2023-06-24T14:14

москва

россия

олег николаев (политик)

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

чувашская республика (чувашия)

чебоксары

попытка вооруженного мятежа

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Меры безопасности усилили в Чувашии, но никакие мероприятия отменены не будут, написал в телеграм-канале глава республики Олег Николаев. "С учетом последних событий, связанных с военным мятежом, проведен оперативный штаб при участии всех силовых служб в регионе. Все меры общественной безопасности в Чувашии усилены, она остается в зоне постоянного контроля", - написал Николаев в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что "на данный момент решение об отмене каких-либо мероприятий не принято, регион не находится в зоне объявленной контртеррористической операции". Глава Чувашии также отметил, что власти "в случае необходимости готовы принять все необходимые меры по обеспечению безопасности". Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20230624/splochenie-1880177225.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

москва, россия, олег николаев (политик), владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чувашская республика (чувашия), чебоксары, попытка вооруженного мятежа, воронежская область