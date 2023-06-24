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В Чувашии усилили меры безопасности - РИА Новости, 24.06.2023
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14:00 24.06.2023 (обновлено: 14:14 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/chuvashiya-1880178492.html
В Чувашии усилили меры безопасности
В Чувашии усилили меры безопасности - РИА Новости, 24.06.2023
В Чувашии усилили меры безопасности
Меры безопасности усилили в Чувашии, но никакие мероприятия отменены не будут, написал в телеграм-канале глава республики Олег Николаев. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:00
2023-06-24T14:14
москва
россия
олег николаев (политик)
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
чувашская республика (чувашия)
чебоксары
попытка вооруженного мятежа
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Меры безопасности усилили в Чувашии, но никакие мероприятия отменены не будут, написал в телеграм-канале глава республики Олег Николаев. "С учетом последних событий, связанных с военным мятежом, проведен оперативный штаб при участии всех силовых служб в регионе. Все меры общественной безопасности в Чувашии усилены, она остается в зоне постоянного контроля", - написал Николаев в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что "на данный момент решение об отмене каких-либо мероприятий не принято, регион не находится в зоне объявленной контртеррористической операции". Глава Чувашии также отметил, что власти "в случае необходимости готовы принять все необходимые меры по обеспечению безопасности". Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
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москва, россия, олег николаев (политик), владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), чувашская республика (чувашия), чебоксары, попытка вооруженного мятежа, воронежская область
Москва, Россия, Олег Николаев (политик), Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Чувашская Республика (Чувашия), Чебоксары, Попытка вооруженного мятежа, Воронежская область
В Чувашии усилили меры безопасности

Губернатор Николаев: в Чувашии усилили меры безопасности, отмены мероприятий не будет

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкВид новых кварталов города Чебоксары
Вид новых кварталов города Чебоксары - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Мария Ващук
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Меры безопасности усилили в Чувашии, но никакие мероприятия отменены не будут, написал в телеграм-канале глава республики Олег Николаев.
"С учетом последних событий, связанных с военным мятежом, проведен оперативный штаб при участии всех силовых служб в регионе. Все меры общественной безопасности в Чувашии усилены, она остается в зоне постоянного контроля", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
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Он подчеркнул, что "на данный момент решение об отмене каких-либо мероприятий не принято, регион не находится в зоне объявленной контртеррористической операции".
Глава Чувашии также отметил, что власти "в случае необходимости готовы принять все необходимые меры по обеспечению безопасности".
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против РФ направлена вся военная и информационная машина Запада, сейчас решается судьба нашего народа и требуется единение всех сил, надо отбросить любые распри. Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, непомерные амбиции привели к измене России. По его словам, власти не дадут повториться расколу в России, мы защитим народ. Он добавил, что все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание. ВС РФ получили приказ по нейтрализации вооруженного мятежа, добавил он.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
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МоскваРоссияОлег Николаев (политик)Владимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Чувашская Республика (Чувашия)ЧебоксарыПопытка вооруженного мятежаВоронежская область
 
 
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