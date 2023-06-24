https://ria.ru/20230624/chemezov-1880188196.html
Глава "Ростеха" Чемезов призвал сохранять спокойствие и бдительность
Глава "Ростеха" Чемезов призвал сохранять спокойствие и бдительность - РИА Новости, 24.06.2023
Глава "Ростеха" Чемезов призвал сохранять спокойствие и бдительность
Необходимо сплотиться вокруг президента России Владимира Путина и сохранять спокойствие и бдительность, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:42
2023-06-24T14:42
2023-06-24T14:42
россия
ростов-на-дону
москва
владимир путин
сергей чемезов
ростех
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Необходимо сплотиться вокруг президента России Владимира Путина и сохранять спокойствие и бдительность, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, раскол внутри страны всегда играет на руку внешнему врагу и в текущей ситуации россияне обязаны сделать все для того, чтобы страна была в безопасности. "Только сплотившись для достижения этой цели вокруг нашего лидера, верховного главнокомандующего, Владимира Путина, мы сможем преодолеть этот кризис. И только вместе мы сможем его отразить. Сейчас важно сделать все, чтобы не допустить мятежа. Призываю всех сохранять спокойствие, бдительность и единство в поддержке решений нашего президента", - призвал Чемезов. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ростов-на-дону, москва, владимир путин, сергей чемезов, ростех, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, попытка вооруженного мятежа
Россия, Ростов-на-Дону, Москва, Владимир Путин, Сергей Чемезов, Ростех, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
Глава "Ростеха" Чемезов призвал сохранять спокойствие и бдительность
Чемезов: необходимо сплотиться вокруг президента, сохранять спокойствие и бдительность
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Необходимо сплотиться вокруг президента России Владимира Путина и сохранять спокойствие и бдительность, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.
По его словам, раскол внутри страны всегда играет на руку внешнему врагу и в текущей ситуации россияне обязаны сделать все для того, чтобы страна была в безопасности.
Беглов призвал общество сплотиться вокруг президента
"Только сплотившись для достижения этой цели вокруг нашего лидера, верховного главнокомандующего, Владимира Путина, мы сможем преодолеть этот кризис. И только вместе мы сможем его отразить. Сейчас важно сделать все, чтобы не допустить мятежа. Призываю всех сохранять спокойствие, бдительность и единство в поддержке решений нашего президента", - призвал Чемезов.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону
силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина
о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ
. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы
, Московской и Воронежской областей
введен режим контртеррористической операции.
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности