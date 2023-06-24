https://ria.ru/20230624/chemezov-1880188196.html

Глава "Ростеха" Чемезов призвал сохранять спокойствие и бдительность

Глава "Ростеха" Чемезов призвал сохранять спокойствие и бдительность - РИА Новости, 24.06.2023

Глава "Ростеха" Чемезов призвал сохранять спокойствие и бдительность

Необходимо сплотиться вокруг президента России Владимира Путина и сохранять спокойствие и бдительность, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:42

2023-06-24T14:42

2023-06-24T14:42

россия

ростов-на-дону

москва

владимир путин

сергей чемезов

ростех

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789228479_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_14c1ca75733496e2e414786f2fdf939b.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Необходимо сплотиться вокруг президента России Владимира Путина и сохранять спокойствие и бдительность, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, раскол внутри страны всегда играет на руку внешнему врагу и в текущей ситуации россияне обязаны сделать все для того, чтобы страна была в безопасности. "Только сплотившись для достижения этой цели вокруг нашего лидера, верховного главнокомандующего, Владимира Путина, мы сможем преодолеть этот кризис. И только вместе мы сможем его отразить. Сейчас важно сделать все, чтобы не допустить мятежа. Призываю всех сохранять спокойствие, бдительность и единство в поддержке решений нашего президента", - призвал Чемезов. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остается сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20230624/beglov-1880186506.html

https://ria.ru/20230624/rezhim-1880185323.html

россия

ростов-на-дону

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ростов-на-дону, москва, владимир путин, сергей чемезов, ростех, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, попытка вооруженного мятежа