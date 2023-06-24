https://ria.ru/20230624/chekhiya-1880267179.html

Министр обороны Чехии не увидела опасности стране из-за событий в России

Министр обороны Чехии не увидела опасности стране из-за событий в России - РИА Новости, 24.06.2023

Министр обороны Чехии не увидела опасности стране из-за событий в России

Министр обороны Чехии Яна Чернохова не видит опасности ее стране из-за событий в России, сообщило агентство ЧТК. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T23:45

2023-06-24T23:45

2023-06-24T23:56

в мире

россия

яна чернохова

чехия

попытка вооруженного мятежа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729513300_175:617:2717:2047_1920x0_80_0_0_ed995704458c5265510aee98d78cfaa1.jpg

ПРАГА, 24 июн – РИА Новости. Министр обороны Чехии Яна Чернохова не видит опасности ее стране из-за событий в России, сообщило агентство ЧТК. "В настоящее время чешским гражданам из-за событий в РФ не грозит никакая непосредственная опасность, Чехия внимательно следит за ситуацией в РФ, заявила министр обороны республики Яна Чернохова по итогам совещания, проведенного с начальником генштаба Карелом Ржегкой и главой военной разведки Яном Бероуном", - говорится в сообщении агентства.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230622/kontrnastuplenie-1879844242.html

россия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, яна чернохова, чехия, попытка вооруженного мятежа