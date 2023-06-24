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Министр обороны Чехии не увидела опасности стране из-за событий в России - РИА Новости, 24.06.2023
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23:45 24.06.2023 (обновлено: 23:56 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/chekhiya-1880267179.html
Министр обороны Чехии не увидела опасности стране из-за событий в России
Министр обороны Чехии не увидела опасности стране из-за событий в России - РИА Новости, 24.06.2023
Министр обороны Чехии не увидела опасности стране из-за событий в России
Министр обороны Чехии Яна Чернохова не видит опасности ее стране из-за событий в России, сообщило агентство ЧТК. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T23:45
2023-06-24T23:56
в мире
россия
яна чернохова
чехия
попытка вооруженного мятежа
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ПРАГА, 24 июн – РИА Новости. Министр обороны Чехии Яна Чернохова не видит опасности ее стране из-за событий в России, сообщило агентство ЧТК. "В настоящее время чешским гражданам из-за событий в РФ не грозит никакая непосредственная опасность, Чехия внимательно следит за ситуацией в РФ, заявила министр обороны республики Яна Чернохова по итогам совещания, проведенного с начальником генштаба Карелом Ржегкой и главой военной разведки Яном Бероуном", - говорится в сообщении агентства.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, россия, яна чернохова, чехия, попытка вооруженного мятежа
В мире, Россия, Яна Чернохова, Чехия, Попытка вооруженного мятежа
Министр обороны Чехии не увидела опасности стране из-за событий в России

Министр обороны Чехии Чернохова не увидела опасности для страны из-за событий в России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг Чехии
Флаг Чехии - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаг Чехии. Архивное фото
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ПРАГА, 24 июн – РИА Новости. Министр обороны Чехии Яна Чернохова не видит опасности ее стране из-за событий в России, сообщило агентство ЧТК.
"В настоящее время чешским гражданам из-за событий в РФ не грозит никакая непосредственная опасность, Чехия внимательно следит за ситуацией в РФ, заявила министр обороны республики Яна Чернохова по итогам совещания, проведенного с начальником генштаба Карелом Ржегкой и главой военной разведки Яном Бероуном", - говорится в сообщении агентства.
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В миреРоссияЯна ЧерноховаЧехияПопытка вооруженного мятежа
 
 
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