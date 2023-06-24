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Министр обороны Чехии не увидела опасности стране из-за событий в России
Министр обороны Чехии не увидела опасности стране из-за событий в России - РИА Новости, 24.06.2023
Министр обороны Чехии не увидела опасности стране из-за событий в России
Министр обороны Чехии Яна Чернохова не видит опасности ее стране из-за событий в России, сообщило агентство ЧТК. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T23:45
2023-06-24T23:45
2023-06-24T23:56
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яна чернохова
чехия
попытка вооруженного мятежа
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ПРАГА, 24 июн – РИА Новости. Министр обороны Чехии Яна Чернохова не видит опасности ее стране из-за событий в России, сообщило агентство ЧТК. "В настоящее время чешским гражданам из-за событий в РФ не грозит никакая непосредственная опасность, Чехия внимательно следит за ситуацией в РФ, заявила министр обороны республики Яна Чернохова по итогам совещания, проведенного с начальником генштаба Карелом Ржегкой и главой военной разведки Яном Бероуном", - говорится в сообщении агентства.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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в мире, россия, яна чернохова, чехия, попытка вооруженного мятежа
В мире, Россия, Яна Чернохова, Чехия, Попытка вооруженного мятежа
Министр обороны Чехии не увидела опасности стране из-за событий в России
Министр обороны Чехии Чернохова не увидела опасности для страны из-за событий в России