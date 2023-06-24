https://ria.ru/20230624/buddisty-1880199384.html

Буддисты молятся за прекращение волнений после сообщений о попытке мятежа

Буддисты молятся за прекращение волнений после сообщений о попытке мятежа - РИА Новости, 24.06.2023

Буддисты молятся за прекращение волнений после сообщений о попытке мятежа

Глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, комментируя ситуацию с группой "Вагнер", в Telegram-канале отметил, что все буддисты молятся за... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T15:54

2023-06-24T15:54

2023-06-24T15:57

религия

россия

ростов-на-дону

ростов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

евгений пригожин

владимир путин

дамба аюшеев

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УЛАН-УДЭ, 24 июн – РИА Новости. Глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, комментируя ситуацию с группой "Вагнер", в Telegram-канале отметил, что все буддисты молятся за прекращение волнений. "Человек может совершить ошибку, но если ее вовремя исправить, это не будет ошибкой! Так говорили воины-самураи. Поэтому новости, которые приходят из Ростова, у нас вызывают большую тревогу и озабоченность. Мы, буддисты, молимся за прекращение этих волнений во время проведения СВО", - написал Аюшеев в своем телеграм-канале. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

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россия, ростов-на-дону, ростов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евгений пригожин, владимир путин, дамба аюшеев, попытка вооруженного мятежа