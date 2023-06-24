https://ria.ru/20230624/bryansk-1880147885.html
Брянский губернатор заявил о стабильной обстановке в регионе
Брянский губернатор заявил о стабильной обстановке в регионе - РИА Новости, 24.06.2023
Брянский губернатор заявил о стабильной обстановке в регионе
Обстановка в Брянской области стабильная, меры безопасности усилены, все службы работают в штатном режиме, написал в своем телеграм-канале губернатор региона... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T11:07
2023-06-24T11:07
2023-06-24T13:48
брянская область
александр богомаз
безопасность
попытка вооруженного мятежа
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Обстановка в Брянской области стабильная, меры безопасности усилены, все службы работают в штатном режиме, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз."Провел заседание оперативного штаба. Обстановка в регионе стабильная. Меры безопасности усилены, ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов. Все службы работают в штатном режиме", - написал Богомаз.Он призвал жителей региона быть бдительными, сохранять спокойствие, доверять только достоверной информации из официальных источников.
https://ria.ru/20230624/situatsiya-1880148275.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, безопасность, попытка вооруженного мятежа
Брянская область, Александр Богомаз, Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
Брянский губернатор заявил о стабильной обстановке в регионе
Брянский губернатор заявил, что обстановка в регионе стабильная, меры безопасности усилены