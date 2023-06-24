https://ria.ru/20230624/bryansk-1880147885.html

Брянский губернатор заявил о стабильной обстановке в регионе

Брянский губернатор заявил о стабильной обстановке в регионе - РИА Новости, 24.06.2023

Брянский губернатор заявил о стабильной обстановке в регионе

Обстановка в Брянской области стабильная, меры безопасности усилены, все службы работают в штатном режиме, написал в своем телеграм-канале губернатор региона... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T11:07

2023-06-24T11:07

2023-06-24T13:48

брянская область

александр богомаз

безопасность

попытка вооруженного мятежа

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Обстановка в Брянской области стабильная, меры безопасности усилены, все службы работают в штатном режиме, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз."Провел заседание оперативного штаба. Обстановка в регионе стабильная. Меры безопасности усилены, ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов. Все службы работают в штатном режиме", - написал Богомаз.Он призвал жителей региона быть бдительными, сохранять спокойствие, доверять только достоверной информации из официальных источников.

https://ria.ru/20230624/situatsiya-1880148275.html

брянская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

брянская область, александр богомаз, безопасность, попытка вооруженного мятежа