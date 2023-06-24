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Брянский губернатор заявил о стабильной обстановке в регионе - РИА Новости, 24.06.2023
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11:07 24.06.2023 (обновлено: 13:48 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/bryansk-1880147885.html
Брянский губернатор заявил о стабильной обстановке в регионе
Брянский губернатор заявил о стабильной обстановке в регионе - РИА Новости, 24.06.2023
Брянский губернатор заявил о стабильной обстановке в регионе
Обстановка в Брянской области стабильная, меры безопасности усилены, все службы работают в штатном режиме, написал в своем телеграм-канале губернатор региона... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T11:07
2023-06-24T13:48
брянская область
александр богомаз
безопасность
попытка вооруженного мятежа
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Обстановка в Брянской области стабильная, меры безопасности усилены, все службы работают в штатном режиме, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз."Провел заседание оперативного штаба. Обстановка в регионе стабильная. Меры безопасности усилены, ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов. Все службы работают в штатном режиме", - написал Богомаз.Он призвал жителей региона быть бдительными, сохранять спокойствие, доверять только достоверной информации из официальных источников.
https://ria.ru/20230624/situatsiya-1880148275.html
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брянская область, александр богомаз, безопасность, попытка вооруженного мятежа
Брянская область, Александр Богомаз, Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
Брянский губернатор заявил о стабильной обстановке в регионе

Брянский губернатор заявил, что обстановка в регионе стабильная, меры безопасности усилены

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Брянской области Александр Богомаз
Губернатор Брянской области Александр Богомаз - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Губернатор Брянской области Александр Богомаз. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Обстановка в Брянской области стабильная, меры безопасности усилены, все службы работают в штатном режиме, написал в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
"Провел заседание оперативного штаба. Обстановка в регионе стабильная. Меры безопасности усилены, ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов. Все службы работают в штатном режиме", - написал Богомаз.
Он призвал жителей региона быть бдительными, сохранять спокойствие, доверять только достоверной информации из официальных источников.
Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Ситуация в ЛНР и на ее рубежах остается стабильной, заявил Пасечник
Вчера, 11:09
 
Брянская областьАлександр БогомазБезопасностьПопытка вооруженного мятежа
 
 
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