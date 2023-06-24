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Фадеев надеется, что бойцы "Вагнера" сами прекратят незаконные действия

Фадеев надеется, что бойцы "Вагнера" сами прекратят незаконные действия - РИА Новости, 24.06.2023

Фадеев надеется, что бойцы "Вагнера" сами прекратят незаконные действия

Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выразил надежду, что бойцы "Вагнера" сами прекратят незаконные... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:22

2023-06-24T14:22

2023-06-24T14:22

происшествия

россия

ростов-на-дону

валерий фадеев

евгений пригожин

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выразил надежду, что бойцы "Вагнера" сами прекратят незаконные действия. Его слова приводит официальный телеграм-канал СПЧ."Надеюсь, что у бойцов ЧВК "Вагнер" возобладает разум и они прекратят свои незаконные действия", - сказал Фадеев. Фадеев добавил, что приказы и указания президента РФ "должны исполняться беспрекословно". Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.

https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html

россия

ростов-на-дону

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происшествия, россия, ростов-на-дону, валерий фадеев, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа