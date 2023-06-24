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Фадеев надеется, что бойцы "Вагнера" сами прекратят незаконные действия - РИА Новости, 24.06.2023
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14:22 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/boytsy-1880183426.html
Фадеев надеется, что бойцы "Вагнера" сами прекратят незаконные действия
Фадеев надеется, что бойцы "Вагнера" сами прекратят незаконные действия - РИА Новости, 24.06.2023
Фадеев надеется, что бойцы "Вагнера" сами прекратят незаконные действия
Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выразил надежду, что бойцы "Вагнера" сами прекратят незаконные... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:22
2023-06-24T14:22
происшествия
россия
ростов-на-дону
валерий фадеев
евгений пригожин
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выразил надежду, что бойцы "Вагнера" сами прекратят незаконные действия. Его слова приводит официальный телеграм-канал СПЧ."Надеюсь, что у бойцов ЧВК "Вагнер" возобладает разум и они прекратят свои незаконные действия", - сказал Фадеев. Фадеев добавил, что приказы и указания президента РФ "должны исполняться беспрекословно". Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.
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происшествия, россия, ростов-на-дону, валерий фадеев, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа
Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону, Валерий Фадеев, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа
Фадеев надеется, что бойцы "Вагнера" сами прекратят незаконные действия

Глава СПЧ Фадеев выразил надежду, что бойцы "Вагнера" сами прекратят незаконные действия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГлава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев выразил надежду, что бойцы "Вагнера" сами прекратят незаконные действия. Его слова приводит официальный телеграм-канал СПЧ.
"Надеюсь, что у бойцов ЧВК "Вагнер" возобладает разум и они прекратят свои незаконные действия", - сказал Фадеев.
Фадеев добавил, что приказы и указания президента РФ "должны исполняться беспрекословно".
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.
Обращение президента России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Сделаю все, чтобы отстоять страну. Путин обратился к россиянам
Вчера, 11:23
 
ПроисшествияРоссияРостов-на-ДонуВалерий ФадеевЕвгений ПригожинВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Попытка вооруженного мятежа
 
 
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Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
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