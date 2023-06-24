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Калиматов: бойцы из Ингушетии никогда не встанут на сторону предателей - РИА Новости, 24.06.2023
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13:44 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/boytsy-1880175763.html
Калиматов: бойцы из Ингушетии никогда не встанут на сторону предателей
Калиматов: бойцы из Ингушетии никогда не встанут на сторону предателей - РИА Новости, 24.06.2023
Калиматов: бойцы из Ингушетии никогда не встанут на сторону предателей
Участвующие в специальной военной операции бойцы из Ингушетии никогда не встанут на сторону предателей, заявил глава региона Махмуд-Али Калиматов. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:44
2023-06-24T13:44
россия
махмуд-али калиматов
владимир путин
евгений пригожин
безопасность
республика ингушетия
попытка вооруженного мятежа
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НАЛЬЧИК, 24 июн – РИА Новости. Участвующие в специальной военной операции бойцы из Ингушетии никогда не встанут на сторону предателей, заявил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "Те события, которые происходят со вчерашнего вечера, кроме как предательством интересов России не назовешь. Хочу подчеркнуть, что Ингушетия во все тяжелые времена стояла в одном ряду с защитниками Родины. И сегодня наши воины вместе с многонациональным народом России в сложных условиях борются за наше будущее без фашизма. Уверен, что бойцы из Ингушетии никогда не встанут на сторону предателей", - написал Калиматов в своем Telegram-канале. Он добавил, что ему сложно понять действия Евгения Пригожина и его людей, "которые пытаются нанести удар в спину тех, кто, будучи патриотами России, героически продолжают выполнять свой воинский долг". "Наш президент дает нам пример уверенности и спокойствия в данной ситуации. Сегодня нам важно сплотиться вокруг лидера России, чтобы всему миру было понятно - российский народ был и всегда будет на стороне Владимира Путина, который сегодня является сильным и влиятельным политиком и лидером мирового уровня", - подчеркнул глава Ингушетии. В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ ("Организация вооруженного мятежа").
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россия, махмуд-али калиматов, владимир путин, евгений пригожин, безопасность, республика ингушетия, попытка вооруженного мятежа
Россия, Махмуд-Али Калиматов, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Безопасность, Республика Ингушетия, Попытка вооруженного мятежа
Калиматов: бойцы из Ингушетии никогда не встанут на сторону предателей

Глава Ингушетии Калиматов: бойцы республики никогда не встанут на сторону предателей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов
Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов . Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 24 июн – РИА Новости. Участвующие в специальной военной операции бойцы из Ингушетии никогда не встанут на сторону предателей, заявил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
"Те события, которые происходят со вчерашнего вечера, кроме как предательством интересов России не назовешь. Хочу подчеркнуть, что Ингушетия во все тяжелые времена стояла в одном ряду с защитниками Родины. И сегодня наши воины вместе с многонациональным народом России в сложных условиях борются за наше будущее без фашизма. Уверен, что бойцы из Ингушетии никогда не встанут на сторону предателей", - написал Калиматов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что ему сложно понять действия Евгения Пригожина и его людей, "которые пытаются нанести удар в спину тех, кто, будучи патриотами России, героически продолжают выполнять свой воинский долг".
"Наш президент дает нам пример уверенности и спокойствия в данной ситуации. Сегодня нам важно сплотиться вокруг лидера России, чтобы всему миру было понятно - российский народ был и всегда будет на стороне Владимира Путина, который сегодня является сильным и влиятельным политиком и лидером мирового уровня", - подчеркнул глава Ингушетии.
В отношении Пригожина возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ ("Организация вооруженного мятежа").
Обращение президента России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Сделаю все, чтобы отстоять страну. Путин обратился к россиянам
Вчера, 11:23
 
РоссияМахмуд-Али КалиматовВладимир ПутинЕвгений ПригожинБезопасностьРеспублика ИнгушетияПопытка вооруженного мятежа
 
 
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