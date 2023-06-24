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Чеченские бойцы выехали в зоны напряженности, заявил Кадыров

Чеченские бойцы выехали в зоны напряженности, заявил Кадыров - РИА Новости, 24.06.2023

Чеченские бойцы выехали в зоны напряженности, заявил Кадыров

Чеченские военные и бойцы Росгвардии выехали в зоны напряженности, заявил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T11:56

2023-06-24T11:56

2023-06-24T14:15

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

рамзан кадыров

россия

безопасность

чеченская республика (чечня)

попытка вооруженного мятежа

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ГРОЗНЫЙ, 24 июн — РИА Новости. Чеченские военные и бойцы Росгвардии выехали в зоны напряженности, заявил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике выехали в зоны напряженности. Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность!" — написал он.Кадыров подчеркнул, что мятеж должен быть подавлен.Если для этого потребуются жесткие меры, чеченские бойцы к ним готовы, заверил глава региона.Происходящее он назвал "ножом в спину". По его словам, война — не время для личных обид и решения споров в тылу."Тыл должен быть спокоен и надежен. Представьте, что сейчас чувствуют ребята в окопах, перед лицом которых враг, а за спиной — предательская авантюра. Речь о стабильности, о сплоченности государства, о безопасности граждан", — подытожил чеченский лидер.Прошлой ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о "нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило против Пригожина уголовное дело по статье 279 УК ("Организация вооруженного мятежа").Президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону, где фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.

https://radiosputnik.ria.ru/20230624/kadyrov-1880159308.html

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), рамзан кадыров, россия, безопасность, чеченская республика (чечня), попытка вооруженного мятежа