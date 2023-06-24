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Чеченские бойцы выехали в зоны напряженности, заявил Кадыров - РИА Новости, 24.06.2023
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11:56 24.06.2023 (обновлено: 14:15 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/boytsy-1880156597.html
Чеченские бойцы выехали в зоны напряженности, заявил Кадыров
Чеченские бойцы выехали в зоны напряженности, заявил Кадыров - РИА Новости, 24.06.2023
Чеченские бойцы выехали в зоны напряженности, заявил Кадыров
Чеченские военные и бойцы Росгвардии выехали в зоны напряженности, заявил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T11:56
2023-06-24T14:15
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
рамзан кадыров
россия
безопасность
чеченская республика (чечня)
попытка вооруженного мятежа
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ГРОЗНЫЙ, 24 июн — РИА Новости. Чеченские военные и бойцы Росгвардии выехали в зоны напряженности, заявил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике выехали в зоны напряженности. Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность!" — написал он.Кадыров подчеркнул, что мятеж должен быть подавлен.Если для этого потребуются жесткие меры, чеченские бойцы к ним готовы, заверил глава региона.Происходящее он назвал "ножом в спину". По его словам, война — не время для личных обид и решения споров в тылу."Тыл должен быть спокоен и надежен. Представьте, что сейчас чувствуют ребята в окопах, перед лицом которых враг, а за спиной — предательская авантюра. Речь о стабильности, о сплоченности государства, о безопасности граждан", — подытожил чеченский лидер.Прошлой ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о "нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило против Пригожина уголовное дело по статье 279 УК ("Организация вооруженного мятежа").Президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону, где фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.
https://radiosputnik.ria.ru/20230624/kadyrov-1880159308.html
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), рамзан кадыров, россия, безопасность, чеченская республика (чечня), попытка вооруженного мятежа
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Рамзан Кадыров, Россия, Безопасность, Чеченская республика (Чечня), Попытка вооруженного мятежа
Чеченские бойцы выехали в зоны напряженности, заявил Кадыров

Кадыров заявил, что чеченские военные и бойцы Росгвардии выехали в зоны напряженности

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 24 июн — РИА Новости. Чеченские военные и бойцы Росгвардии выехали в зоны напряженности, заявил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике выехали в зоны напряженности. Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность!" — написал он.
Кадыров подчеркнул, что мятеж должен быть подавлен.
Если для этого потребуются жесткие меры, чеченские бойцы к ним готовы, заверил глава региона.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 19 апреля 2017 - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Кадыров выразил поддержку Путину
Вчера, 12:12
Происходящее он назвал "ножом в спину". По его словам, война — не время для личных обид и решения споров в тылу.
"Тыл должен быть спокоен и надежен. Представьте, что сейчас чувствуют ребята в окопах, перед лицом которых враг, а за спиной — предательская авантюра. Речь о стабильности, о сплоченности государства, о безопасности граждан", — подытожил чеченский лидер.
Прошлой ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о "нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило против Пригожина уголовное дело по статье 279 УК ("Организация вооруженного мятежа").
Президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Он также отметил, что будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону, где фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.
Обращение президента России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Сделаю все, чтобы отстоять страну. Путин обратился к россиянам
Вчера, 11:23
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Рамзан КадыровРоссияБезопасностьЧеченская республика (Чечня)Попытка вооруженного мятежа
 
 
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Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
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