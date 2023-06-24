https://ria.ru/20230624/bolnitsy-1880193798.html
Учреждения здравоохранения в Ростове-на-Дону работают штатно
Учреждения здравоохранения в Ростове-на-Дону работают штатно - РИА Новости, 24.06.2023
Учреждения здравоохранения в Ростове-на-Дону работают штатно
Больницы и поликлиники Ростова-на-Дону работают в штатном режиме, сбоев в работе скорой помощи также нет, сообщил мэр города Алексей Логвиненко в своем... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T15:20
2023-06-24T15:20
2023-06-24T15:20
россия
ростов-на-дону
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
алексей логвиненко
безопасность
попытка вооруженного мятежа
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ВОЛГОГРАД, 24 июн – РИА Новости. Больницы и поликлиники Ростова-на-Дону работают в штатном режиме, сбоев в работе скорой помощи также нет, сообщил мэр города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале. "Учреждения здравоохранения на территории города работают в штатном порядке. И поликлиники и больницы Ростова оказывают плановую медицинскую помощь пациентам", - сообщил Логвиненко. Он отметил, что нет сбоев и в работе скорой медицинской помощи, а количество вызов сегодня в пределах обычных показателей. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230624/poezda-1880189392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ростов-на-дону, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), алексей логвиненко, безопасность, попытка вооруженного мятежа
Россия, Ростов-на-Дону, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Алексей Логвиненко, Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
Учреждения здравоохранения в Ростове-на-Дону работают штатно
Мэр Логвиненко: больницы и поликлиники в Ростове-на-Дону работают в штатном режиме
ВОЛГОГРАД, 24 июн – РИА Новости.
Больницы и поликлиники Ростова-на-Дону работают в штатном режиме, сбоев в работе скорой помощи также нет, сообщил мэр города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале
.
"Учреждения здравоохранения на территории города работают в штатном порядке. И поликлиники и больницы Ростова оказывают плановую медицинскую помощь пациентам", - сообщил Логвиненко.
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Он отметил, что нет сбоев и в работе скорой медицинской помощи, а количество вызов сегодня в пределах обычных показателей.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
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