https://ria.ru/20230624/bolnitsy-1880193798.html

Учреждения здравоохранения в Ростове-на-Дону работают штатно

Учреждения здравоохранения в Ростове-на-Дону работают штатно - РИА Новости, 24.06.2023

Учреждения здравоохранения в Ростове-на-Дону работают штатно

Больницы и поликлиники Ростова-на-Дону работают в штатном режиме, сбоев в работе скорой помощи также нет, сообщил мэр города Алексей Логвиненко в своем... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T15:20

2023-06-24T15:20

2023-06-24T15:20

россия

ростов-на-дону

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

алексей логвиненко

безопасность

попытка вооруженного мятежа

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ВОЛГОГРАД, 24 июн – РИА Новости. Больницы и поликлиники Ростова-на-Дону работают в штатном режиме, сбоев в работе скорой помощи также нет, сообщил мэр города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале. "Учреждения здравоохранения на территории города работают в штатном порядке. И поликлиники и больницы Ростова оказывают плановую медицинскую помощь пациентам", - сообщил Логвиненко. Он отметил, что нет сбоев и в работе скорой медицинской помощи, а количество вызов сегодня в пределах обычных показателей. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/poezda-1880189392.html

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россия

ростов-на-дону

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, ростов-на-дону, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), алексей логвиненко, безопасность, попытка вооруженного мятежа