https://ria.ru/20230624/blokirovka-1880202440.html
РКН объяснил блокировку группы ЧВК "Вагнер" во "ВКонтакте"
РКН объяснил блокировку группы ЧВК "Вагнер" во "ВКонтакте" - РИА Новости, 24.06.2023
РКН объяснил блокировку группы ЧВК "Вагнер" во "ВКонтакте"
Ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре, отвечая на вопрос о... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:07
2023-06-24T16:07
2023-06-24T16:13
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
общество
чвк "вагнер"
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре, отвечая на вопрос о блокировке группы ЧВК "Вагнер" во "ВКонтакте".Ранее в субботу социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала сообщество ЧВК "Вагнер" по требованию Роскомнадзора, поскольку оно попало в реестр запрещённых ресурсов."Ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже", - сообщили в ведомстве.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, общество, чвк "вагнер", попытка вооруженного мятежа
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Общество, ЧВК "Вагнер", Попытка вооруженного мятежа
РКН объяснил блокировку группы ЧВК "Вагнер" во "ВКонтакте"
РКН: группу ЧВК "Вагнер" во "ВКонтакте" заблокировали для пресечения призывов к мятежу