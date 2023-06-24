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РКН объяснил блокировку группы ЧВК "Вагнер" во "ВКонтакте" - РИА Новости, 24.06.2023
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16:07 24.06.2023 (обновлено: 16:13 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/blokirovka-1880202440.html
РКН объяснил блокировку группы ЧВК "Вагнер" во "ВКонтакте"
РКН объяснил блокировку группы ЧВК "Вагнер" во "ВКонтакте" - РИА Новости, 24.06.2023
РКН объяснил блокировку группы ЧВК "Вагнер" во "ВКонтакте"
Ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре, отвечая на вопрос о... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:07
2023-06-24T16:13
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
общество
чвк "вагнер"
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре, отвечая на вопрос о блокировке группы ЧВК "Вагнер" во "ВКонтакте".Ранее в субботу социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала сообщество ЧВК "Вагнер" по требованию Роскомнадзора, поскольку оно попало в реестр запрещённых ресурсов."Ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже", - сообщили в ведомстве.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, общество, чвк "вагнер", попытка вооруженного мятежа
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Общество, ЧВК "Вагнер", Попытка вооруженного мятежа
РКН объяснил блокировку группы ЧВК "Вагнер" во "ВКонтакте"

РКН: группу ЧВК "Вагнер" во "ВКонтакте" заблокировали для пресечения призывов к мятежу

© Фото : ВКонтактеПриложение ВКонтакте на экране смартфона
Приложение ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Фото : ВКонтакте
Приложение ВКонтакте на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре, отвечая на вопрос о блокировке группы ЧВК "Вагнер" во "ВКонтакте".
Ранее в субботу социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала сообщество ЧВК "Вагнер" по требованию Роскомнадзора, поскольку оно попало в реестр запрещённых ресурсов.
«
"Ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже", - сообщили в ведомстве.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)РоссияОбществоЧВК "Вагнер"Попытка вооруженного мятежа
 
 
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