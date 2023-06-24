https://ria.ru/20230624/blokirovka-1880202440.html

РКН объяснил блокировку группы ЧВК "Вагнер" во "ВКонтакте"

РКН объяснил блокировку группы ЧВК "Вагнер" во "ВКонтакте" - РИА Новости, 24.06.2023

РКН объяснил блокировку группы ЧВК "Вагнер" во "ВКонтакте"

Ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре, отвечая на вопрос о... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T16:07

2023-06-24T16:07

2023-06-24T16:13

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

общество

чвк "вагнер"

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре, отвечая на вопрос о блокировке группы ЧВК "Вагнер" во "ВКонтакте".Ранее в субботу социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала сообщество ЧВК "Вагнер" по требованию Роскомнадзора, поскольку оно попало в реестр запрещённых ресурсов."Ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже", - сообщили в ведомстве.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, общество, чвк "вагнер", попытка вооруженного мятежа