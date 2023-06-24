https://ria.ru/20230624/bezopasnost-1880143000.html
В Орловской области усилили меры безопасности
В Орловской области усилили меры безопасности - РИА Новости, 24.06.2023
В Орловской области усилили меры безопасности
В Орловской области с ночи усилены меры безопасности, все службы работают в штатном режиме, но жителям рекомендовано не выезжать из области, написал в... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T10:40
2023-06-24T10:40
2023-06-24T10:44
орловская область
безопасность
андрей клычков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. В Орловской области с ночи усилены меры безопасности, все службы работают в штатном режиме, но жителям рекомендовано не выезжать из области, написал в телеграм-канале губернатор региона Андрей Клычков."Сообщаю, что в регионе с ночи усилены меры безопасности, ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов. Во взаимодействии с силовыми структурами мы обеспечиваем безопасность и правопорядок на территории области", - написал Клычков в своем телеграм-канале.Он подчеркнул, что все службы работают в штатном режиме, и попросил отнестись с пониманием к принимаемым мерам."Прошу воздержаться от выездов за пределы области. Об изменениях ситуации буду оперативно информировать", - написал губернатор.
https://ria.ru/20230624/peterburg-1880142234.html
орловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, безопасность, андрей клычков
Орловская область, Безопасность, Андрей Клычков
В Орловской области усилили меры безопасности
В Орловской области усилили меры безопасности, жителям не рекомендовано покидать регион
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости.
В Орловской области с ночи усилены меры безопасности, все службы работают в штатном режиме, но жителям рекомендовано не выезжать из области, написал в телеграм-канале
губернатор региона Андрей Клычков.
"Сообщаю, что в регионе с ночи усилены меры безопасности, ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов. Во взаимодействии с силовыми структурами мы обеспечиваем безопасность и правопорядок на территории области", - написал Клычков в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что все службы работают в штатном режиме, и попросил отнестись с пониманием к принимаемым мерам.
"Прошу воздержаться от выездов за пределы области. Об изменениях ситуации буду оперативно информировать", - написал губернатор.
Обстановку в Петербурге назвали контролируемой