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В Орловской области усилили меры безопасности - РИА Новости, 24.06.2023
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10:40 24.06.2023 (обновлено: 10:44 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/bezopasnost-1880143000.html
В Орловской области усилили меры безопасности
В Орловской области усилили меры безопасности - РИА Новости, 24.06.2023
В Орловской области усилили меры безопасности
В Орловской области с ночи усилены меры безопасности, все службы работают в штатном режиме, но жителям рекомендовано не выезжать из области, написал в... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T10:40
2023-06-24T10:44
орловская область
безопасность
андрей клычков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. В Орловской области с ночи усилены меры безопасности, все службы работают в штатном режиме, но жителям рекомендовано не выезжать из области, написал в телеграм-канале губернатор региона Андрей Клычков."Сообщаю, что в регионе с ночи усилены меры безопасности, ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов. Во взаимодействии с силовыми структурами мы обеспечиваем безопасность и правопорядок на территории области", - написал Клычков в своем телеграм-канале.Он подчеркнул, что все службы работают в штатном режиме, и попросил отнестись с пониманием к принимаемым мерам."Прошу воздержаться от выездов за пределы области. Об изменениях ситуации буду оперативно информировать", - написал губернатор.
https://ria.ru/20230624/peterburg-1880142234.html
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орловская область, безопасность, андрей клычков
Орловская область, Безопасность, Андрей Клычков
В Орловской области усилили меры безопасности

В Орловской области усилили меры безопасности, жителям не рекомендовано покидать регион

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. В Орловской области с ночи усилены меры безопасности, все службы работают в штатном режиме, но жителям рекомендовано не выезжать из области, написал в телеграм-канале губернатор региона Андрей Клычков.
"Сообщаю, что в регионе с ночи усилены меры безопасности, ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов. Во взаимодействии с силовыми структурами мы обеспечиваем безопасность и правопорядок на территории области", - написал Клычков в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что все службы работают в штатном режиме, и попросил отнестись с пониманием к принимаемым мерам.
"Прошу воздержаться от выездов за пределы области. Об изменениях ситуации буду оперативно информировать", - написал губернатор.
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