https://ria.ru/20230624/bezopasnost-1880143000.html

В Орловской области усилили меры безопасности

В Орловской области усилили меры безопасности - РИА Новости, 24.06.2023

В Орловской области усилили меры безопасности

В Орловской области с ночи усилены меры безопасности, все службы работают в штатном режиме, но жителям рекомендовано не выезжать из области, написал в... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T10:40

2023-06-24T10:40

2023-06-24T10:44

орловская область

безопасность

андрей клычков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июн – РИА Новости. В Орловской области с ночи усилены меры безопасности, все службы работают в штатном режиме, но жителям рекомендовано не выезжать из области, написал в телеграм-канале губернатор региона Андрей Клычков."Сообщаю, что в регионе с ночи усилены меры безопасности, ситуация находится на особом контроле правоохранительных органов. Во взаимодействии с силовыми структурами мы обеспечиваем безопасность и правопорядок на территории области", - написал Клычков в своем телеграм-канале.Он подчеркнул, что все службы работают в штатном режиме, и попросил отнестись с пониманием к принимаемым мерам."Прошу воздержаться от выездов за пределы области. Об изменениях ситуации буду оперативно информировать", - написал губернатор.

https://ria.ru/20230624/peterburg-1880142234.html

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

орловская область, безопасность, андрей клычков