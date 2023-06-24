https://ria.ru/20230624/benzin-1880229502.html

В оперштабе Кубани рассказали о ситуации с топливом

В оперштабе Кубани рассказали о ситуации с топливом - РИА Новости, 24.06.2023

В оперштабе Кубани рассказали о ситуации с топливом

Запасов бензина и дизельного топлива на Кубани достаточно, очереди на некоторых заправках Геленджика и Новороссийска объясняются курортным сезоном, сообщили в... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T18:41

2023-06-24T18:41

2023-06-24T18:41

общество

геленджик

новороссийск

краснодарский край

попытка вооруженного мятежа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789419729_0:0:3430:1929_1920x0_80_0_0_24b9fe181105efad23286268fb3e25f9.jpg

КРАСНОДАР, 24 июн - РИА Новости. Запасов бензина и дизельного топлива на Кубани достаточно, очереди на некоторых заправках Геленджика и Новороссийска объясняются курортным сезоном, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона. "Очередной провокационный вброс по ситуации в Краснодарском крае - в соцсетях публикуют фейки о нехватке топлива в регионе и, в частности, об очередях на заправках в Геленджике и Новороссийске… Запаса бензина и дизельного топлива в регионе достаточно", - сообщают в оперштабе. Власти пояснили, что ситуация вполне обычная для городов, особенно для курортного сезона. Отмечается, что небольшие очереди есть только на некоторых заправках. Кроме того, по данным оперштаба, ситуация с доставкой ГСМ находится на постоянном контроле министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. "Все объекты топливно-энергетического комплекса работают в штатном режиме", - подчеркивают власти.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

геленджик

новороссийск

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, геленджик, новороссийск, краснодарский край, попытка вооруженного мятежа