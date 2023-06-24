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В оперштабе Кубани рассказали о ситуации с топливом - РИА Новости, 24.06.2023
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18:41 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/benzin-1880229502.html
В оперштабе Кубани рассказали о ситуации с топливом
В оперштабе Кубани рассказали о ситуации с топливом - РИА Новости, 24.06.2023
В оперштабе Кубани рассказали о ситуации с топливом
Запасов бензина и дизельного топлива на Кубани достаточно, очереди на некоторых заправках Геленджика и Новороссийска объясняются курортным сезоном, сообщили в... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T18:41
2023-06-24T18:41
общество
геленджик
новороссийск
краснодарский край
попытка вооруженного мятежа
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КРАСНОДАР, 24 июн - РИА Новости. Запасов бензина и дизельного топлива на Кубани достаточно, очереди на некоторых заправках Геленджика и Новороссийска объясняются курортным сезоном, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона. "Очередной провокационный вброс по ситуации в Краснодарском крае - в соцсетях публикуют фейки о нехватке топлива в регионе и, в частности, об очередях на заправках в Геленджике и Новороссийске… Запаса бензина и дизельного топлива в регионе достаточно", - сообщают в оперштабе. Власти пояснили, что ситуация вполне обычная для городов, особенно для курортного сезона. Отмечается, что небольшие очереди есть только на некоторых заправках. Кроме того, по данным оперштаба, ситуация с доставкой ГСМ находится на постоянном контроле министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. "Все объекты топливно-энергетического комплекса работают в штатном режиме", - подчеркивают власти.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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геленджик
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общество, геленджик, новороссийск, краснодарский край, попытка вооруженного мятежа
Общество, Геленджик, Новороссийск, Краснодарский край, Попытка вооруженного мятежа
В оперштабе Кубани рассказали о ситуации с топливом

Оперштаб: запасов бензина и дизельного топлива на Кубани достаточно

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСотрудник заправляет автомобиль на АЗС
Сотрудник заправляет автомобиль на АЗС - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудник заправляет автомобиль на АЗС. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 24 июн - РИА Новости. Запасов бензина и дизельного топлива на Кубани достаточно, очереди на некоторых заправках Геленджика и Новороссийска объясняются курортным сезоном, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.
«
"Очередной провокационный вброс по ситуации в Краснодарском крае - в соцсетях публикуют фейки о нехватке топлива в регионе и, в частности, об очередях на заправках в Геленджике и Новороссийске… Запаса бензина и дизельного топлива в регионе достаточно", - сообщают в оперштабе.
Власти пояснили, что ситуация вполне обычная для городов, особенно для курортного сезона.
Отмечается, что небольшие очереди есть только на некоторых заправках.
Кроме того, по данным оперштаба, ситуация с доставкой ГСМ находится на постоянном контроле министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.
"Все объекты топливно-энергетического комплекса работают в штатном режиме", - подчеркивают власти.
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ОбществоГеленджикНовороссийскКраснодарский крайПопытка вооруженного мятежа
 
 
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