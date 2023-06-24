https://ria.ru/20230624/benzin-1880229502.html
В оперштабе Кубани рассказали о ситуации с топливом
В оперштабе Кубани рассказали о ситуации с топливом - РИА Новости, 24.06.2023
В оперштабе Кубани рассказали о ситуации с топливом
Запасов бензина и дизельного топлива на Кубани достаточно, очереди на некоторых заправках Геленджика и Новороссийска объясняются курортным сезоном, сообщили в... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T18:41
2023-06-24T18:41
2023-06-24T18:41
общество
геленджик
новороссийск
краснодарский край
попытка вооруженного мятежа
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КРАСНОДАР, 24 июн - РИА Новости. Запасов бензина и дизельного топлива на Кубани достаточно, очереди на некоторых заправках Геленджика и Новороссийска объясняются курортным сезоном, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона. "Очередной провокационный вброс по ситуации в Краснодарском крае - в соцсетях публикуют фейки о нехватке топлива в регионе и, в частности, об очередях на заправках в Геленджике и Новороссийске… Запаса бензина и дизельного топлива в регионе достаточно", - сообщают в оперштабе. Власти пояснили, что ситуация вполне обычная для городов, особенно для курортного сезона. Отмечается, что небольшие очереди есть только на некоторых заправках. Кроме того, по данным оперштаба, ситуация с доставкой ГСМ находится на постоянном контроле министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. "Все объекты топливно-энергетического комплекса работают в штатном режиме", - подчеркивают власти.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, геленджик, новороссийск, краснодарский край, попытка вооруженного мятежа
Общество, Геленджик, Новороссийск, Краснодарский край, Попытка вооруженного мятежа
В оперштабе Кубани рассказали о ситуации с топливом
Оперштаб: запасов бензина и дизельного топлива на Кубани достаточно