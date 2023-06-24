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Въезд в белгородские Шебекино и Новую Таволжанку временно запретят - РИА Новости, 24.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:38 24.06.2023
https://ria.ru/20230624/belgorod-1880187221.html
Въезд в белгородские Шебекино и Новую Таволжанку временно запретят
Въезд в белгородские Шебекино и Новую Таволжанку временно запретят - РИА Новости, 24.06.2023
Въезд в белгородские Шебекино и Новую Таволжанку временно запретят
Въезд в город Шебекино и поселок Новая Таволжанка в Белгородской области с 18.00 субботы до 06.00 вторника (совпадает с мск) будет закрыт в целях безопасности,... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T14:38
2023-06-24T14:38
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
общество
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БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Въезд в город Шебекино и поселок Новая Таволжанка в Белгородской области с 18.00 субботы до 06.00 вторника (совпадает с мск) будет закрыт в целях безопасности, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. &quot;С 18.00 сегодняшнего дня до 06.00 вторника мы закроем въезд в Шебекино и Новую Таволжанку. Я надеюсь, все жители отнесутся с пониманием к такому решению. Наша главная задача - вопрос безопасности людей&quot;, - написал Гладков.Он отметил, что введенные ограничения также позволят властям провести текущие быстрые работы по приведению города в порядок, например, решить проблемы с мусором. Ранее Гладков сообщал об отмене с 21 июня пропусков на въезд и выезд в город Шебекино, свободно перемещаться было разрешено с 06.00 до 21.00.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230614/shebekino-1877833512.html
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, общество
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Общество
Въезд в белгородские Шебекино и Новую Таволжанку временно запретят

Губернатор Гладков сообщил о временном запрете въезда в Шебекино и Новую Таволжанку

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоврежденное при обстреле ВСУ административное здание в Шебекино Белгородской области
Поврежденное при обстреле ВСУ административное здание в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Поврежденное при обстреле ВСУ административное здание в Шебекино Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Въезд в город Шебекино и поселок Новая Таволжанка в Белгородской области с 18.00 субботы до 06.00 вторника (совпадает с мск) будет закрыт в целях безопасности, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«

"С 18.00 сегодняшнего дня до 06.00 вторника мы закроем въезд в Шебекино и Новую Таволжанку. Я надеюсь, все жители отнесутся с пониманием к такому решению. Наша главная задача - вопрос безопасности людей", - написал Гладков.

Он отметил, что введенные ограничения также позволят властям провести текущие быстрые работы по приведению города в порядок, например, решить проблемы с мусором.
Ранее Гладков сообщал об отмене с 21 июня пропусков на въезд и выезд в город Шебекино, свободно перемещаться было разрешено с 06.00 до 21.00.
Попавшее под обстрел здание в Шебекино - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковОбщество
 
 
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