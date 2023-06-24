https://ria.ru/20230624/belgorod-1880187221.html

Въезд в белгородские Шебекино и Новую Таволжанку временно запретят

Въезд в белгородские Шебекино и Новую Таволжанку временно запретят - РИА Новости, 24.06.2023

Въезд в белгородские Шебекино и Новую Таволжанку временно запретят

Въезд в город Шебекино и поселок Новая Таволжанка в Белгородской области с 18.00 субботы до 06.00 вторника (совпадает с мск) будет закрыт в целях безопасности,... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T14:38

2023-06-24T14:38

2023-06-24T14:38

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

общество

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БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Въезд в город Шебекино и поселок Новая Таволжанка в Белгородской области с 18.00 субботы до 06.00 вторника (совпадает с мск) будет закрыт в целях безопасности, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. "С 18.00 сегодняшнего дня до 06.00 вторника мы закроем въезд в Шебекино и Новую Таволжанку. Я надеюсь, все жители отнесутся с пониманием к такому решению. Наша главная задача - вопрос безопасности людей", - написал Гладков.Он отметил, что введенные ограничения также позволят властям провести текущие быстрые работы по приведению города в порядок, например, решить проблемы с мусором. Ранее Гладков сообщал об отмене с 21 июня пропусков на въезд и выезд в город Шебекино, свободно перемещаться было разрешено с 06.00 до 21.00.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230614/shebekino-1877833512.html

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Ольга Фомченкова

шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, общество