https://ria.ru/20230624/batiskaf-1880117475.html
Береговая охрана США возглавит расследование трагедии с батискафом "Титан"
Береговая охрана США возглавит расследование трагедии с батискафом "Титан" - РИА Новости, 24.06.2023
Береговая охрана США возглавит расследование трагедии с батискафом "Титан"
Расследование трагедии с батискафом "Титан" возглавит береговая охрана США, следует из заявления Национального совета по безопасности на транспорте в Twitter. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T04:13
2023-06-24T04:13
2023-06-24T08:59
в мире
сша
атлантический океан
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879720693_0:78:801:528_1920x0_80_0_0_679199594442c3866674e1bde8f409a4.jpg
ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Расследование трагедии с батискафом "Титан" возглавит береговая охрана США, следует из заявления Национального совета по безопасности на транспорте в Twitter."Береговая охрана США объявила потерю подводного аппарата "Титан" крупной морской катастрофой и возглавит расследование. Национальный совет по безопасности на транспорте присоединился к расследованию и будет содействовать его проведению", — говорится в публикации.Кроме того, о начале расследования сообщало Управление транспортной безопасности Канады.Глубоководный аппарат "Титан" компании OceanGate Expeditions пропал 18 июня во время спуска к обломкам "Титаника" — океанского лайнера, затонувшего в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. На борту батискафа было пять человек: основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.Связь с аппаратом пропала приблизительно через час и 45 минут после погружения. По информации Береговой охраны, обломки батискафа нашли примерно в 200 метрах от затонувшего "Титаника". Они свидетельствуют о "катастрофическом взрыве, направленном внутрь". Экипаж объявили погибшим.
https://ria.ru/20230623/titan-1880105501.html
сша
атлантический океан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879720693_10:0:743:550_1920x0_80_0_0_638347b40c0e51b84c4fc95a96e4b44a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, атлантический океан, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
В мире, США, Атлантический океан, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
Береговая охрана США возглавит расследование трагедии с батискафом "Титан"
Береговая охрана США возглавит расследование трагедии с батискафом "Титан" в Атлантике