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Береговая охрана США возглавит расследование трагедии с батискафом "Титан" - РИА Новости, 24.06.2023
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04:13 24.06.2023 (обновлено: 08:59 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/batiskaf-1880117475.html
Береговая охрана США возглавит расследование трагедии с батискафом "Титан"
Береговая охрана США возглавит расследование трагедии с батискафом "Титан" - РИА Новости, 24.06.2023
Береговая охрана США возглавит расследование трагедии с батискафом "Титан"
Расследование трагедии с батискафом "Титан" возглавит береговая охрана США, следует из заявления Национального совета по безопасности на транспорте в Twitter. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T04:13
2023-06-24T08:59
в мире
сша
атлантический океан
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
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ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Расследование трагедии с батискафом "Титан" возглавит береговая охрана США, следует из заявления Национального совета по безопасности на транспорте в Twitter.&quot;Береговая охрана США объявила потерю подводного аппарата &quot;Титан&quot; крупной морской катастрофой и возглавит расследование. Национальный совет по безопасности на транспорте присоединился к расследованию и будет содействовать его проведению&quot;, — говорится в публикации.Кроме того, о начале расследования сообщало Управление транспортной безопасности Канады.Глубоководный аппарат "Титан" компании OceanGate Expeditions пропал 18 июня во время спуска к обломкам "Титаника" — океанского лайнера, затонувшего в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. На борту батискафа было пять человек: основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.Связь с аппаратом пропала приблизительно через час и 45 минут после погружения. По информации Береговой охраны, обломки батискафа нашли примерно в 200 метрах от затонувшего "Титаника". Они свидетельствуют о "катастрофическом взрыве, направленном внутрь". Экипаж объявили погибшим.
https://ria.ru/20230623/titan-1880105501.html
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в мире, сша, атлантический океан, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
В мире, США, Атлантический океан, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
Береговая охрана США возглавит расследование трагедии с батискафом "Титан"

Береговая охрана США возглавит расследование трагедии с батискафом "Титан" в Атлантике

© Фото : OceanGate Inc.Батискаф Titan компании OceanGate
Батискаф Titan компании OceanGate - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Фото : OceanGate Inc.
Батискаф Titan компании OceanGate. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Расследование трагедии с батискафом "Титан" возглавит береговая охрана США, следует из заявления Национального совета по безопасности на транспорте в Twitter.
«

"Береговая охрана США объявила потерю подводного аппарата "Титан" крупной морской катастрофой и возглавит расследование. Национальный совет по безопасности на транспорте присоединился к расследованию и будет содействовать его проведению", — говорится в публикации.

Кроме того, о начале расследования сообщало Управление транспортной безопасности Канады.
Глубоководный аппарат "Титан" компании OceanGate Expeditions пропал 18 июня во время спуска к обломкам "Титаника" — океанского лайнера, затонувшего в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. На борту батискафа было пять человек: основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.
Связь с аппаратом пропала приблизительно через час и 45 минут после погружения. По информации Береговой охраны, обломки батискафа нашли примерно в 200 метрах от затонувшего "Титаника". Они свидетельствуют о "катастрофическом взрыве, направленном внутрь". Экипаж объявили погибшим.
Батискаф Titan компании OceanGate - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Британский военный назвал возможные причины взрыва на затонувшем батискафе
23 июня, 22:56
 
В миреСШААтлантический океанПоиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
 
 
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