https://ria.ru/20230624/batiskaf-1880117475.html

Береговая охрана США возглавит расследование трагедии с батискафом "Титан"

Береговая охрана США возглавит расследование трагедии с батискафом "Титан" - РИА Новости, 24.06.2023

Береговая охрана США возглавит расследование трагедии с батискафом "Титан"

Расследование трагедии с батискафом "Титан" возглавит береговая охрана США, следует из заявления Национального совета по безопасности на транспорте в Twitter. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T04:13

2023-06-24T04:13

2023-06-24T08:59

в мире

сша

атлантический океан

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

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ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Расследование трагедии с батискафом "Титан" возглавит береговая охрана США, следует из заявления Национального совета по безопасности на транспорте в Twitter."Береговая охрана США объявила потерю подводного аппарата "Титан" крупной морской катастрофой и возглавит расследование. Национальный совет по безопасности на транспорте присоединился к расследованию и будет содействовать его проведению", — говорится в публикации.Кроме того, о начале расследования сообщало Управление транспортной безопасности Канады.Глубоководный аппарат "Титан" компании OceanGate Expeditions пропал 18 июня во время спуска к обломкам "Титаника" — океанского лайнера, затонувшего в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. На борту батискафа было пять человек: основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.Связь с аппаратом пропала приблизительно через час и 45 минут после погружения. По информации Береговой охраны, обломки батискафа нашли примерно в 200 метрах от затонувшего "Титаника". Они свидетельствуют о "катастрофическом взрыве, направленном внутрь". Экипаж объявили погибшим.

https://ria.ru/20230623/titan-1880105501.html

сша

атлантический океан

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в мире, сша, атлантический океан, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа