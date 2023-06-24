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Выпускной бал в Кремле отменили - РИА Новости, 24.06.2023
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12:44 24.06.2023 (обновлено: 13:48 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/bal-1880164705.html
Выпускной бал в Кремле отменили
Выпускной бал в Кремле отменили - РИА Новости, 24.06.2023
Выпускной бал в Кремле отменили
Всероссийский школьный выпускной бал, запланированный на 24 июня, отменяется, сообщается на сайте Государственного Кремлевского дворца. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T12:44
2023-06-24T13:48
государственный кремлевский дворец
общество
москва
россия
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Всероссийский школьный выпускной бал, запланированный на 24 июня, отменяется, сообщается на сайте Государственного Кремлевского дворца."В связи с отменой в Москве всех массовых мероприятий Всероссийский школьный выпускной бал, который должен был состояться сегодня на территории Московского Кремля, отменяется. Дирекция Государственного Кремлевского дворца приносит свои глубочайшие извинения всем выпускникам, их родителям и педагогам, которые с трепетом готовились к сегодняшнему дню", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ближайшее время все школы-участники Всероссийского выпускного будут индивидуально проинформированы об отмене мероприятия, представителям школ будут даны разъяснения по организационным вопросам."Нам очень жаль, что столь светлый, долгожданный праздник, который знаменует переход во взрослую жизнь нескольких тысяч вчерашних школьников со всей России, омрачен непредвиденными событиям", - добавляется в сообщении.Также подчеркивается, что стоимость всех билетов будет возвращена.
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государственный кремлевский дворец, общество, москва, россия, попытка вооруженного мятежа
Государственный Кремлевский дворец, Общество, Москва, Россия, Попытка вооруженного мятежа
Выпускной бал в Кремле отменили

Государственный Кремлевский дворец сообщил об отмене выпускного бала

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Вид на Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Всероссийский школьный выпускной бал, запланированный на 24 июня, отменяется, сообщается на сайте Государственного Кремлевского дворца.
"В связи с отменой в Москве всех массовых мероприятий Всероссийский школьный выпускной бал, который должен был состояться сегодня на территории Московского Кремля, отменяется. Дирекция Государственного Кремлевского дворца приносит свои глубочайшие извинения всем выпускникам, их родителям и педагогам, которые с трепетом готовились к сегодняшнему дню", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ближайшее время все школы-участники Всероссийского выпускного будут индивидуально проинформированы об отмене мероприятия, представителям школ будут даны разъяснения по организационным вопросам.
"Нам очень жаль, что столь светлый, долгожданный праздник, который знаменует переход во взрослую жизнь нескольких тысяч вчерашних школьников со всей России, омрачен непредвиденными событиям", - добавляется в сообщении.
Также подчеркивается, что стоимость всех билетов будет возвращена.
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