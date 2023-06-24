https://ria.ru/20230624/avtobusy-1880174254.html

Рейсовые автобусы из Воронежа в Москву и Липецк отменили

Рейсовые автобусы из Воронежа в Москву и Липецк отменили - РИА Новости, 24.06.2023

Рейсовые автобусы из Воронежа в Москву и Липецк отменили

Рейсовые автобусы из Воронежа в Москву и Липецк отменены из-за приостановки движения по трассе М4, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T13:35

2023-06-24T13:35

2023-06-24T13:35

воронеж

москва

липецк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880149175_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e3f3affd948f462ca204222f581fd818.jpg

ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Рейсовые автобусы из Воронежа в Москву и Липецк отменены из-за приостановки движения по трассе М4, передает корреспондент РИА Новости. "М4 закрыта, липецкая трасса закрыта", - сообщила РИА Новости кассир воронежского автовокзала. По словам кассира, рейсы отменены, в ближайшее время их не будет. Кроме того, закрыта Левобережная автостанция Воронежа закрыта, более 30 рейсов отменены. Автобусы продолжают ездить в Нововоронеж, это южное направление. Утром в субботу на северном выезде из Воронежа образовалась большая пробка на дороге из города, которая примыкает к трассе М4.

https://ria.ru/20230624/voda-1880132280.html

воронеж

москва

липецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воронеж, москва, липецк, происшествия