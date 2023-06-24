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Рейсовые автобусы из Воронежа в Москву и Липецк отменили
Рейсовые автобусы из Воронежа в Москву и Липецк отменили - РИА Новости, 24.06.2023
Рейсовые автобусы из Воронежа в Москву и Липецк отменили
Рейсовые автобусы из Воронежа в Москву и Липецк отменены из-за приостановки движения по трассе М4, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:35
2023-06-24T13:35
2023-06-24T13:35
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липецк
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Рейсовые автобусы из Воронежа в Москву и Липецк отменены из-за приостановки движения по трассе М4, передает корреспондент РИА Новости. "М4 закрыта, липецкая трасса закрыта", - сообщила РИА Новости кассир воронежского автовокзала. По словам кассира, рейсы отменены, в ближайшее время их не будет. Кроме того, закрыта Левобережная автостанция Воронежа закрыта, более 30 рейсов отменены. Автобусы продолжают ездить в Нововоронеж, это южное направление. Утром в субботу на северном выезде из Воронежа образовалась большая пробка на дороге из города, которая примыкает к трассе М4.
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воронеж, москва, липецк, происшествия
Воронеж, Москва, Липецк, Происшествия
Рейсовые автобусы из Воронежа в Москву и Липецк отменили
Рейсовые автобусы из Воронежа в Москву и Липецк отменили из-за приостановки движения по М4
ВОРОНЕЖ, 24 июн - РИА Новости. Рейсовые автобусы из Воронежа в Москву и Липецк отменены из-за приостановки движения по трассе М4, передает корреспондент РИА Новости.
"М4 закрыта, липецкая трасса закрыта", - сообщила РИА Новости кассир воронежского автовокзала.
По словам кассира, рейсы отменены, в ближайшее время их не будет.
Кроме того, закрыта Левобережная автостанция Воронежа закрыта, более 30 рейсов отменены. Автобусы продолжают ездить в Нововоронеж
, это южное направление.
Утром в субботу на северном выезде из Воронежа образовалась большая пробка на дороге из города, которая примыкает к трассе М4.
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