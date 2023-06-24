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В Москве предупредили о задержках отправления межрегиональных автобусов - РИА Новости, 24.06.2023
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09:13 24.06.2023 (обновлено: 09:22 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/avtobusy-1880130084.html
В Москве предупредили о задержках отправления межрегиональных автобусов
В Москве предупредили о задержках отправления межрегиональных автобусов - РИА Новости, 24.06.2023
В Москве предупредили о задержках отправления межрегиональных автобусов
Возможны задержки и отмены отправления некоторых межрегиональных автобусов от автовокзалов Москвы по южным направлениям, сообщается в телеграм-канале столичного РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T09:13
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москва
департамент транспорта г. москвы
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Возможны задержки и отмены отправления некоторых межрегиональных автобусов от автовокзалов Москвы по южным направлениям, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта."Возможны задержки и отмены отправления некоторых межрегиональных автобусов от автовокзалов Москвы по южным направлениям", - говорится в сообщении.Отмечается, что подробную информацию о конкретных рейсах можно уточнить в контакт-центре "Автовокзалы Москвы".
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москва, департамент транспорта г. москвы, общество
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Общество
В Москве предупредили о задержках отправления межрегиональных автобусов

Дептранс Москвы предупредил о возможных задержках отправления межрегиональных автобусов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Московского автовокзала "Северные ворота"
Здание Московского автовокзала Северные ворота - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Московского автовокзала "Северные ворота". Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Возможны задержки и отмены отправления некоторых межрегиональных автобусов от автовокзалов Москвы по южным направлениям, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"Возможны задержки и отмены отправления некоторых межрегиональных автобусов от автовокзалов Москвы по южным направлениям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подробную информацию о конкретных рейсах можно уточнить в контакт-центре "Автовокзалы Москвы".
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