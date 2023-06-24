https://ria.ru/20230624/avtobusy-1880130084.html

В Москве предупредили о задержках отправления межрегиональных автобусов

В Москве предупредили о задержках отправления межрегиональных автобусов - РИА Новости, 24.06.2023

В Москве предупредили о задержках отправления межрегиональных автобусов

Возможны задержки и отмены отправления некоторых межрегиональных автобусов от автовокзалов Москвы по южным направлениям, сообщается в телеграм-канале столичного РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T09:13

2023-06-24T09:13

2023-06-24T09:22

москва

департамент транспорта г. москвы

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Возможны задержки и отмены отправления некоторых межрегиональных автобусов от автовокзалов Москвы по южным направлениям, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта."Возможны задержки и отмены отправления некоторых межрегиональных автобусов от автовокзалов Москвы по южным направлениям", - говорится в сообщении.Отмечается, что подробную информацию о конкретных рейсах можно уточнить в контакт-центре "Автовокзалы Москвы".

https://ria.ru/20230624/poezdki-1880130871.html

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, департамент транспорта г. москвы, общество