https://ria.ru/20230624/avtobusy-1880130084.html
В Москве предупредили о задержках отправления межрегиональных автобусов
В Москве предупредили о задержках отправления межрегиональных автобусов - РИА Новости, 24.06.2023
В Москве предупредили о задержках отправления межрегиональных автобусов
Возможны задержки и отмены отправления некоторых межрегиональных автобусов от автовокзалов Москвы по южным направлениям, сообщается в телеграм-канале столичного РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T09:13
2023-06-24T09:13
2023-06-24T09:22
москва
департамент транспорта г. москвы
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Возможны задержки и отмены отправления некоторых межрегиональных автобусов от автовокзалов Москвы по южным направлениям, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта."Возможны задержки и отмены отправления некоторых межрегиональных автобусов от автовокзалов Москвы по южным направлениям", - говорится в сообщении.Отмечается, что подробную информацию о конкретных рейсах можно уточнить в контакт-центре "Автовокзалы Москвы".
https://ria.ru/20230624/poezdki-1880130871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, департамент транспорта г. москвы, общество
Москва, Департамент транспорта г. Москвы, Общество
В Москве предупредили о задержках отправления межрегиональных автобусов
Дептранс Москвы предупредил о возможных задержках отправления межрегиональных автобусов