https://ria.ru/20230624/avstriya-1880253691.html

Австрия соберет заседание кризисного кабинета правительства из-за России

Австрия соберет заседание кризисного кабинета правительства из-за России - РИА Новости, 24.06.2023

Австрия соберет заседание кризисного кабинета правительства из-за России

Австрия в связи с событиями в России соберет в воскресенье заседание кризисного кабинета правительства, сообщил в Twitter австрийский президент Александер Ван... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T21:28

2023-06-24T21:28

2023-06-24T21:28

в мире

россия

австрия

евгений пригожин

карл нехаммер

александер ван дер беллен

попытка вооруженного мятежа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/135178/02/1351780283_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_c63a18542f9ca6e06935e74226ec56dc.jpg

ВЕНА, 24 июн - РИА Новости. Австрия в связи с событиями в России соберет в воскресенье заседание кризисного кабинета правительства, сообщил в Twitter австрийский президент Александер Ван дер Беллен. "Я приветствую заседание кризисного кабинета федерального правительства завтра, в воскресенье. Я нахожусь в контакте с канцлером Карлом Нехаммером по поводу ситуации. За событиями в России мы следим непрерывно", - написал Ван дер Беллен. По данным австрийского телеканала ORF, в воскресном заседании кабмина примут участие канцлер Австрии и вице-канцлер страны Вернер Коглер ("Зеленые"), а также еще несколько министров. Кроме того, в ближайшие дни планируется заседание Совета национальной безопасности страны. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. Вечером стало известно, что Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц ЧВК "Вагнер" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации, об этом сообщила в субботу пресс-служба белорусского лидера. Она отметила, что стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

россия

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, австрия, евгений пригожин, карл нехаммер, александер ван дер беллен, попытка вооруженного мятежа