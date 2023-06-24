https://ria.ru/20230624/avstriya-1880207955.html

Жителей Австрии призвали воздержаться от поездок в российские города

Жителей Австрии призвали воздержаться от поездок в российские города - РИА Новости, 24.06.2023

Жителей Австрии призвали воздержаться от поездок в российские города

МИД Австрии в связи с текущими событиями в России призвал в Twitter своих сограждан избегать поездки в ряд российских городов, в том числе в Воронеж, Ростов и... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T16:26

2023-06-24T16:26

2023-06-24T16:27

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евгений пригожин

попытка вооруженного мятежа

мид австрии

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ВЕНА, 24 июн - РИА Новости. МИД Австрии в связи с текущими событиями в России призвал в Twitter своих сограждан избегать поездки в ряд российских городов, в том числе в Воронеж, Ростов и Краснодар, а уже находящимся в стране австрийцам - выполнять инструкции органов безопасности РФ. Министерство предостерегает своих сограждан от поездок в Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов и Краснодар. "В связи с текущими событиями следует избегать вышеупомянутых административных регионов и, в частности, города Ростова и его окрестностей. Инструкции российских органов безопасности должны непременно выполняться", - говорится в сообщении МИД Австрии. Ведомство добавило, что "в связи с текущей динамикой и труднопредсказуемыми дальнейшими событиями следует внимательно следить за сообщениями СМИ, проявлять повышенное внимание в других городах и, при необходимости, обращаться за рекомендациями в посольство (Австрии) в Москве". В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, австрия, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа, мид австрии