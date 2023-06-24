Жителей Австрии призвали воздержаться от поездок в российские города
Австрийцев просят не ездить в Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар
Вена, Австрия . Архивное фото
ВЕНА, 24 июн - РИА Новости. МИД Австрии в связи с текущими событиями в России призвал в Twitter своих сограждан избегать поездки в ряд российских городов, в том числе в Воронеж, Ростов и Краснодар, а уже находящимся в стране австрийцам - выполнять инструкции органов безопасности РФ.
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"В связи с текущими событиями следует избегать вышеупомянутых административных регионов и, в частности, города Ростова и его окрестностей. Инструкции российских органов безопасности должны непременно выполняться", - говорится в сообщении МИД Австрии.
Ведомство добавило, что "в связи с текущей динамикой и труднопредсказуемыми дальнейшими событиями следует внимательно следить за сообщениями СМИ, проявлять повышенное внимание в других городах и, при необходимости, обращаться за рекомендациями в посольство (Австрии) в Москве".
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.