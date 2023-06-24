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Жителей Австрии призвали воздержаться от поездок в российские города - РИА Новости, 24.06.2023
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16:26 24.06.2023 (обновлено: 16:27 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/avstriya-1880207955.html
Жителей Австрии призвали воздержаться от поездок в российские города
Жителей Австрии призвали воздержаться от поездок в российские города - РИА Новости, 24.06.2023
Жителей Австрии призвали воздержаться от поездок в российские города
МИД Австрии в связи с текущими событиями в России призвал в Twitter своих сограждан избегать поездки в ряд российских городов, в том числе в Воронеж, Ростов и... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:26
2023-06-24T16:27
в мире
россия
австрия
евгений пригожин
попытка вооруженного мятежа
мид австрии
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ВЕНА, 24 июн - РИА Новости. МИД Австрии в связи с текущими событиями в России призвал в Twitter своих сограждан избегать поездки в ряд российских городов, в том числе в Воронеж, Ростов и Краснодар, а уже находящимся в стране австрийцам - выполнять инструкции органов безопасности РФ. Министерство предостерегает своих сограждан от поездок в Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов и Краснодар. "В связи с текущими событиями следует избегать вышеупомянутых административных регионов и, в частности, города Ростова и его окрестностей. Инструкции российских органов безопасности должны непременно выполняться", - говорится в сообщении МИД Австрии. Ведомство добавило, что "в связи с текущей динамикой и труднопредсказуемыми дальнейшими событиями следует внимательно следить за сообщениями СМИ, проявлять повышенное внимание в других городах и, при необходимости, обращаться за рекомендациями в посольство (Австрии) в Москве". В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства. По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована. В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html
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в мире, россия, австрия, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа, мид австрии
В мире, Россия, Австрия, Евгений Пригожин, Попытка вооруженного мятежа, МИД Австрии
Жителей Австрии призвали воздержаться от поездок в российские города

Австрийцев просят не ездить в Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар

© Fotolia / Ekaterina PokrovskyВена, Австрия
Вена, Австрия - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Fotolia / Ekaterina Pokrovsky
Вена, Австрия . Архивное фото
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ВЕНА, 24 июн - РИА Новости. МИД Австрии в связи с текущими событиями в России призвал в Twitter своих сограждан избегать поездки в ряд российских городов, в том числе в Воронеж, Ростов и Краснодар, а уже находящимся в стране австрийцам - выполнять инструкции органов безопасности РФ.
Министерство предостерегает своих сограждан от поездок в Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов и Краснодар.
«
"В связи с текущими событиями следует избегать вышеупомянутых административных регионов и, в частности, города Ростова и его окрестностей. Инструкции российских органов безопасности должны непременно выполняться", - говорится в сообщении МИД Австрии.
Ведомство добавило, что "в связи с текущей динамикой и труднопредсказуемыми дальнейшими событиями следует внимательно следить за сообщениями СМИ, проявлять повышенное внимание в других городах и, при необходимости, обращаться за рекомендациями в посольство (Австрии) в Москве".
Военная техника на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Это вооруженный мятеж и измена: Россия извлекла уроки из своей истории
Вчера, 11:36
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
По словам Путина, ситуация в Ростове-на-Дону остаётся сложной, работа органов гражданского и военного управления заблокирована.
В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.
Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>
Обращение президента России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Сделаю все, чтобы отстоять страну. Путин обратился к россиянам
Вчера, 11:23
 
В миреРоссияАвстрияЕвгений ПригожинПопытка вооруженного мятежаМИД Австрии
 
 
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Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
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