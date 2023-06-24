https://ria.ru/20230624/apteki-1880219421.html

Росздравнадзор рассказал о ситуации в аптеках в Ростове-на-Дону

Росздравнадзор рассказал о ситуации в аптеках в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 24.06.2023

Росздравнадзор рассказал о ситуации в аптеках в Ростове-на-Дону

В аптеках Ростова-на-Дону имеется достаточное количество лекарственных препаратов, сообщается в телеграм-канале Росздравнадзора. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T17:32

2023-06-24T17:32

2023-06-24T17:39

ростов-на-дону

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

ростовская область

общество

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862955338_0:142:3247:1968_1920x0_80_0_0_29d225f069c0bdd53c1443570614b208.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В аптеках Ростова-на-Дону имеется достаточное количество лекарственных препаратов, сообщается в телеграм-канале Росздравнадзора."В связи с распространяемой в социальных сетях информацией о якобы нехватке лекарств в Ростове-на-Дону, Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области сообщает, что как в аптеках, так и в региональной оптовой сети находится достаточное количество лекарственных препаратов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230624/rostov-1880212674.html

ростов-на-дону

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростов-на-дону, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), ростовская область, общество, здоровье - общество