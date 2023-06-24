Рейтинг@Mail.ru
Росздравнадзор рассказал о ситуации в аптеках в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 24.06.2023 (обновлено: 17:39 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/apteki-1880219421.html
Росздравнадзор рассказал о ситуации в аптеках в Ростове-на-Дону
Росздравнадзор рассказал о ситуации в аптеках в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 24.06.2023
Росздравнадзор рассказал о ситуации в аптеках в Ростове-на-Дону
В аптеках Ростова-на-Дону имеется достаточное количество лекарственных препаратов, сообщается в телеграм-канале Росздравнадзора. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T17:32
2023-06-24T17:39
ростов-на-дону
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
ростовская область
общество
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862955338_0:142:3247:1968_1920x0_80_0_0_29d225f069c0bdd53c1443570614b208.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В аптеках Ростова-на-Дону имеется достаточное количество лекарственных препаратов, сообщается в телеграм-канале Росздравнадзора."В связи с распространяемой в социальных сетях информацией о якобы нехватке лекарств в Ростове-на-Дону, Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области сообщает, что как в аптеках, так и в региональной оптовой сети находится достаточное количество лекарственных препаратов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230624/rostov-1880212674.html
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1862955338_402:119:2973:2048_1920x0_80_0_0_4e35494a726bbf7ce6ac40d7a3f315df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростов-на-дону, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), ростовская область, общество, здоровье - общество
Ростов-на-Дону, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Ростовская область, Общество, Здоровье - Общество
Росздравнадзор рассказал о ситуации в аптеках в Ростове-на-Дону

Росздравнадзор: в аптеках в Ростове-на-Дону имеется достаточное количество препаратов

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПродажа лекарств в одной из аптек
Продажа лекарств в одной из аптек - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Продажа лекарств в одной из аптек. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В аптеках Ростова-на-Дону имеется достаточное количество лекарственных препаратов, сообщается в телеграм-канале Росздравнадзора.
"В связи с распространяемой в социальных сетях информацией о якобы нехватке лекарств в Ростове-на-Дону, Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области сообщает, что как в аптеках, так и в региональной оптовой сети находится достаточное количество лекарственных препаратов", - говорится в сообщении.
Новые наборы Кидс Комбо в ресторане быстрого питания Вкусно и точка - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
В Ростове-на-Дону временно закроют предприятия "Вкусно — и точка"
Вчера, 16:52
 
Ростов-на-ДонуФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Ростовская областьОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала