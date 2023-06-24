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Росздравнадзор рассказал о ситуации в аптеках в Ростове-на-Дону
Росздравнадзор рассказал о ситуации в аптеках в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 24.06.2023
Росздравнадзор рассказал о ситуации в аптеках в Ростове-на-Дону
В аптеках Ростова-на-Дону имеется достаточное количество лекарственных препаратов, сообщается в телеграм-канале Росздравнадзора. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T17:32
2023-06-24T17:32
2023-06-24T17:39
ростов-на-дону
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
ростовская область
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В аптеках Ростова-на-Дону имеется достаточное количество лекарственных препаратов, сообщается в телеграм-канале Росздравнадзора."В связи с распространяемой в социальных сетях информацией о якобы нехватке лекарств в Ростове-на-Дону, Территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области сообщает, что как в аптеках, так и в региональной оптовой сети находится достаточное количество лекарственных препаратов", - говорится в сообщении.
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ростов-на-дону, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), ростовская область, общество, здоровье - общество
Ростов-на-Дону, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Ростовская область, Общество, Здоровье - Общество
Росздравнадзор рассказал о ситуации в аптеках в Ростове-на-Дону
Росздравнадзор: в аптеках в Ростове-на-Дону имеется достаточное количество препаратов