https://ria.ru/20230624/altay-1880165658.html

Жители Алтайского края находятся под надежной защитой, заявил губернатор

Жители Алтайского края находятся под надежной защитой, заявил губернатор - РИА Новости, 24.06.2023

Жители Алтайского края находятся под надежной защитой, заявил губернатор

Жители Алтайского края находятся под надежной защитой, которую обеспечивают силовые структуры, написал в своем телеграм-канале губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T12:51

2023-06-24T12:51

2023-06-24T13:48

россия

алтайский край

владимир путин

виктор томенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

попытка вооруженного мятежа

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БАРНАУЛ, 24 июн - РИА Новости. Жители Алтайского края находятся под надежной защитой, которую обеспечивают силовые структуры, написал в своем телеграм-канале губернатор Виктор Томенко. "Совсем недавно наш президент Владимир Владимирович Путин выступил с заявлением по поводу происходящих событий. Отдал приказ о нейтрализации вооруженного мятежа. Алтай - с Путиным! И я, и, уверен, все земляки поддерживают главу нашего государства", - написал Томенко. Он отметил, что в условиях специальной военной операции, когда все силы нацелены на одну общую победу, разжигание конфликтов внутри страны недопустимо. "На краевом уровне мы обеспечиваем безопасность каждого жителя региона. Сегодня уже провел оперативное совещание с силовым блоком по этому поводу - все наши земляки под надежной защитой", - отметил губернатор. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Сообщалось, что власти Ростовской, Воронежской, Тверской, Тульской, Калининградской и Липецкой областей в целях безопасности сообщили об отмене всех ближайших массовых мероприятий.

https://ria.ru/20230624/primore-1880165407.html

https://ria.ru/20230624/temrezov-1880163084.html

россия

алтайский край

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, алтайский край, владимир путин, виктор томенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, попытка вооруженного мятежа