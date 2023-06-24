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Жители Алтайского края находятся под надежной защитой, заявил губернатор - РИА Новости, 24.06.2023
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12:51 24.06.2023 (обновлено: 13:48 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/altay-1880165658.html
Жители Алтайского края находятся под надежной защитой, заявил губернатор
Жители Алтайского края находятся под надежной защитой, заявил губернатор - РИА Новости, 24.06.2023
Жители Алтайского края находятся под надежной защитой, заявил губернатор
Жители Алтайского края находятся под надежной защитой, которую обеспечивают силовые структуры, написал в своем телеграм-канале губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T12:51
2023-06-24T13:48
россия
алтайский край
владимир путин
виктор томенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
попытка вооруженного мятежа
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БАРНАУЛ, 24 июн - РИА Новости. Жители Алтайского края находятся под надежной защитой, которую обеспечивают силовые структуры, написал в своем телеграм-канале губернатор Виктор Томенко. "Совсем недавно наш президент Владимир Владимирович Путин выступил с заявлением по поводу происходящих событий. Отдал приказ о нейтрализации вооруженного мятежа. Алтай - с Путиным! И я, и, уверен, все земляки поддерживают главу нашего государства", - написал Томенко. Он отметил, что в условиях специальной военной операции, когда все силы нацелены на одну общую победу, разжигание конфликтов внутри страны недопустимо. "На краевом уровне мы обеспечиваем безопасность каждого жителя региона. Сегодня уже провел оперативное совещание с силовым блоком по этому поводу - все наши земляки под надежной защитой", - отметил губернатор. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом. Сообщалось, что власти Ростовской, Воронежской, Тверской, Тульской, Калининградской и Липецкой областей в целях безопасности сообщили об отмене всех ближайших массовых мероприятий.
https://ria.ru/20230624/primore-1880165407.html
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россия, алтайский край, владимир путин, виктор томенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, попытка вооруженного мятежа
Россия, Алтайский край, Владимир Путин, Виктор Томенко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
Жители Алтайского края находятся под надежной защитой, заявил губернатор

Губернатор Томенко: силовые структуры обеспечивают безопасность Алтайского края

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Алтайского краяГлава Алтайского края Виктор Томенко
Глава Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края
Глава Алтайского края Виктор Томенко . Архивное фото
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БАРНАУЛ, 24 июн - РИА Новости. Жители Алтайского края находятся под надежной защитой, которую обеспечивают силовые структуры, написал в своем телеграм-канале губернатор Виктор Томенко.
"Совсем недавно наш президент Владимир Владимирович Путин выступил с заявлением по поводу происходящих событий. Отдал приказ о нейтрализации вооруженного мятежа. Алтай - с Путиным! И я, и, уверен, все земляки поддерживают главу нашего государства", - написал Томенко.
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Он отметил, что в условиях специальной военной операции, когда все силы нацелены на одну общую победу, разжигание конфликтов внутри страны недопустимо.
"На краевом уровне мы обеспечиваем безопасность каждого жителя региона. Сегодня уже провел оперативное совещание с силовым блоком по этому поводу - все наши земляки под надежной защитой", - отметил губернатор.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.
Сообщалось, что власти Ростовской, Воронежской, Тверской, Тульской, Калининградской и Липецкой областей в целях безопасности сообщили об отмене всех ближайших массовых мероприятий.
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РоссияАлтайский крайВладимир ПутинВиктор ТоменкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БезопасностьПопытка вооруженного мятежа
 
 
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