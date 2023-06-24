https://ria.ru/20230624/alikhanov-1880175160.html

Губернатор Алиханов обратился к калининградцам в "Вагнере"

Губернатор Алиханов обратился к калининградцам в "Вагнере" - РИА Новости, 24.06.2023

Губернатор Алиханов обратился к калининградцам в "Вагнере"

Губернатор Антон Алиханов в телеграм-канале обратился к калининградцам, которые проходят службу в "Вагнере", и попросил прекратить выполнять преступные указания РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T13:40

2023-06-24T13:40

2023-06-24T14:14

антон алиханов

калининградская область

безопасность

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Антон Алиханов в телеграм-канале обратился к калининградцам, которые проходят службу в "Вагнере", и попросил прекратить выполнять преступные указания и подчиниться приказу верховного главнокомандующего. Алиханов в опубликованном в Telergam видео обратился ко всем калининградцам, которые проходят службу в рядах группы "Вагнер". "Дорогие друзья, вы должны прекратить выполнять преступные указания вашего руководства и подчиниться приказу верховного главнокомандующего, сложить оружие и перейти в места своей постоянной дислокации", - сказал Алиханов. Он добавил, что массовые площадные мероприятия в регионе отменены, но мероприятия на режимных объектах по билетам - концерты, кинопоказы - пройдут в обычном режиме. Губернатор добавил, что с утра провел консультации с Балтийским флотом, они проводят необходимые мероприятия.

https://ria.ru/20230624/deputaty-1880174434.html

калининградская область

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Екатерина Зайцева

антон алиханов, калининградская область, безопасность, попытка вооруженного мятежа