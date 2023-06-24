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Губернатор Алиханов обратился к калининградцам в "Вагнере" - РИА Новости, 24.06.2023
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13:40 24.06.2023 (обновлено: 14:14 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/alikhanov-1880175160.html
Губернатор Алиханов обратился к калининградцам в "Вагнере"
Губернатор Алиханов обратился к калининградцам в "Вагнере" - РИА Новости, 24.06.2023
Губернатор Алиханов обратился к калининградцам в "Вагнере"
Губернатор Антон Алиханов в телеграм-канале обратился к калининградцам, которые проходят службу в "Вагнере", и попросил прекратить выполнять преступные указания РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:40
2023-06-24T14:14
антон алиханов
калининградская область
безопасность
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Антон Алиханов в телеграм-канале обратился к калининградцам, которые проходят службу в "Вагнере", и попросил прекратить выполнять преступные указания и подчиниться приказу верховного главнокомандующего. Алиханов в опубликованном в Telergam видео обратился ко всем калининградцам, которые проходят службу в рядах группы "Вагнер". "Дорогие друзья, вы должны прекратить выполнять преступные указания вашего руководства и подчиниться приказу верховного главнокомандующего, сложить оружие и перейти в места своей постоянной дислокации", - сказал Алиханов. Он добавил, что массовые площадные мероприятия в регионе отменены, но мероприятия на режимных объектах по билетам - концерты, кинопоказы - пройдут в обычном режиме. Губернатор добавил, что с утра провел консультации с Балтийским флотом, они проводят необходимые мероприятия.
https://ria.ru/20230624/deputaty-1880174434.html
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антон алиханов, калининградская область, безопасность, попытка вооруженного мятежа
Антон Алиханов, Калининградская область, Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
Губернатор Алиханов обратился к калининградцам в "Вагнере"

Алиханов призвал калининградцев в "Вагнере" прекратить выполнять преступные указания

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Антон Алиханов в телеграм-канале обратился к калининградцам, которые проходят службу в "Вагнере", и попросил прекратить выполнять преступные указания и подчиниться приказу верховного главнокомандующего.
Алиханов в опубликованном в Telergam видео обратился ко всем калининградцам, которые проходят службу в рядах группы "Вагнер". "Дорогие друзья, вы должны прекратить выполнять преступные указания вашего руководства и подчиниться приказу верховного главнокомандующего, сложить оружие и перейти в места своей постоянной дислокации", - сказал Алиханов.
Он добавил, что массовые площадные мероприятия в регионе отменены, но мероприятия на режимных объектах по билетам - концерты, кинопоказы - пройдут в обычном режиме.
Губернатор добавил, что с утра провел консультации с Балтийским флотом, они проводят необходимые мероприятия.
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Антон АлихановКалининградская областьБезопасностьПопытка вооруженного мятежа
 
 
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