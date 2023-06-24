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Московские аэропорты работают в штатном режиме - РИА Новости, 24.06.2023
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10:55 24.06.2023 (обновлено: 13:48 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/aeroporty-1880146129.html
Московские аэропорты работают в штатном режиме
Московские аэропорты работают в штатном режиме - РИА Новости, 24.06.2023
Московские аэропорты работают в штатном режиме
Московский аэропорт "Шереметьево" на фоне введения режима контртеррористической операции в столице обеспечивает безопасность и обслуживание рейсов, пассажиров и РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T10:55
2023-06-24T13:48
шереметьево (аэропорт)
домодедово (аэропорт)
внуково (аэропорт)
москва
безопасность
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" на фоне введения режима контртеррористической операции в столице обеспечивает безопасность и обслуживание рейсов, пассажиров и авиакомпаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. "Аэропорт "Шереметьево" в режиме требуемых регламентов обеспечивает безопасность и обслуживание внутренних и зарубежных рейсов, пассажиров и авиакомпаний", - говорится в сообщении.Московский аэропорт "Внуково" на фоне введения режима контртеррористической операции в столице также работает штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани."Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.В пресс-службе аэропорта "Домодедово" заявили, что воздушная гавань работает штатно, обладает всеми необходимыми ресурсами для обеспечения безопасности пассажиров и аэродрома."Московский аэропорт "Домодедово" обладает всеми необходимыми ресурсами и оборудованием для обеспечения безопасности пассажиров и аэродрома воздушной гавани. Воздушная гавань работает в штатном режиме и обслуживает все рейсы согласно расписанию", - сказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20230624/mery-1880139678.html
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шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт), москва, безопасность, попытка вооруженного мятежа
Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Внуково (аэропорт), Москва, Безопасность, Попытка вооруженного мятежа
Московские аэропорты работают в штатном режиме

В Домодедово, Шереметьево и Внуково заявили, что аэропорты работают в штатном режиме

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДевушка у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Девушка у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Девушка у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" на фоне введения режима контртеррористической операции в столице обеспечивает безопасность и обслуживание рейсов, пассажиров и авиакомпаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"Аэропорт "Шереметьево" в режиме требуемых регламентов обеспечивает безопасность и обслуживание внутренних и зарубежных рейсов, пассажиров и авиакомпаний", - говорится в сообщении.
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Московский аэропорт "Внуково" на фоне введения режима контртеррористической операции в столице также работает штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.
В пресс-службе аэропорта "Домодедово" заявили, что воздушная гавань работает штатно, обладает всеми необходимыми ресурсами для обеспечения безопасности пассажиров и аэродрома.
"Московский аэропорт "Домодедово" обладает всеми необходимыми ресурсами и оборудованием для обеспечения безопасности пассажиров и аэродрома воздушной гавани. Воздушная гавань работает в штатном режиме и обслуживает все рейсы согласно расписанию", - сказали в пресс-службе.
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Шереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Внуково (аэропорт)МоскваБезопасностьПопытка вооруженного мятежа
 
 
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