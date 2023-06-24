https://ria.ru/20230624/aeroporty-1880146129.html

Московские аэропорты работают в штатном режиме

Московские аэропорты работают в штатном режиме - РИА Новости, 24.06.2023

Московские аэропорты работают в штатном режиме

Московский аэропорт "Шереметьево" на фоне введения режима контртеррористической операции в столице обеспечивает безопасность и обслуживание рейсов, пассажиров и РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T10:55

2023-06-24T10:55

2023-06-24T13:48

шереметьево (аэропорт)

домодедово (аэропорт)

внуково (аэропорт)

москва

безопасность

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" на фоне введения режима контртеррористической операции в столице обеспечивает безопасность и обслуживание рейсов, пассажиров и авиакомпаний, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. "Аэропорт "Шереметьево" в режиме требуемых регламентов обеспечивает безопасность и обслуживание внутренних и зарубежных рейсов, пассажиров и авиакомпаний", - говорится в сообщении.Московский аэропорт "Внуково" на фоне введения режима контртеррористической операции в столице также работает штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани."Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.В пресс-службе аэропорта "Домодедово" заявили, что воздушная гавань работает штатно, обладает всеми необходимыми ресурсами для обеспечения безопасности пассажиров и аэродрома."Московский аэропорт "Домодедово" обладает всеми необходимыми ресурсами и оборудованием для обеспечения безопасности пассажиров и аэродрома воздушной гавани. Воздушная гавань работает в штатном режиме и обслуживает все рейсы согласно расписанию", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20230624/mery-1880139678.html

https://ria.ru/20230624/mery-1880144742.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), внуково (аэропорт), москва, безопасность, попытка вооруженного мятежа