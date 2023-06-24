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Сделаю все, чтобы отстоять страну. Путин обратился к россиянам - РИА Новости, 24.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:23 24.06.2023 (обновлено: 13:48 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/address-1880149688.html
Сделаю все, чтобы отстоять страну. Путин обратился к россиянам
Сделаю все, чтобы отстоять страну. Путин обратился к россиянам - РИА Новости, 24.06.2023
Сделаю все, чтобы отстоять страну. Путин обратился к россиянам
Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, силовым структурам и армии после попытки вооруженного мятежа, в организации которого ФСБ обвинила... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T11:23
2023-06-24T13:48
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
евгений пригожин
фсб
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, силовым структурам и армии после попытки вооруженного мятежа, в организации которого ФСБ обвинила Евгения Пригожина. &quot;Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, — предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор — прекратить участие в преступных действиях&quot;.Президент подчеркнул, что минувшей ночью общался с командующими всех направлений и знает, что Вооруженные силы героически сражаются на своих позициях, отбивают атаки противника."Обращаюсь &lt;...&gt; к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления — вооруженного мятежа. Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость. За право быть и оставаться Россией — государством с тысячелетней историей".Попытки расколоть общество в условиях, когда требуется единение всех сил, президент назвал отступничеством от своего народа, ударом в спину стране. Он сравнил попытку мятежа с событиями 1917 года, когда страна вела Первую мировую войну, но победу у нее украли при помощи интриг и политиканства за спиной армии. &quot;То, с чем мы столкнулись — это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы &quot;Вагнер&quot;. Герои, которые освобождали Соледар и Артемовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. К поражению, в конечном итоге, и капитуляции&quot;.Глава государства предупредил, что действия по защите Отечества от угрозы будут жесткие. Все, кто встал на путь предательства, неминуемо понесут наказание и ответят перед законом и народом. Путин подчеркнул, что армия и государственные органы получили необходимые приказы, в Москве и некоторых регионах вводятся дополнительные антитеррористические меры. Предпринимаются решительные действия по стабилизации обстановки в Ростове-на-Дону, где фактически оказалась заблокирована работа органов гражданского и военного управления."Верю, что мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас, и вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее", — заключил президент.Накануне вечером в соцсетях начали распространяться сообщения от имени Евгения Пригожина, в которых Минобороны обвинялось в нанесении ракетных ударов по тыловым частям ЧВК "Вагнер". Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая информация не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело против Пригожина по статье "Организация вооруженного мятежа".Полный текст обращения президента к россиянам &gt;&gt;
https://ria.ru/20230624/raspri-1880136119.html
https://ria.ru/20230624/minoborony-1880129133.html
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Обращение президента России
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россия, владимир путин, евгений пригожин, фсб, попытка вооруженного мятежа
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Евгений Пригожин, ФСБ, Попытка вооруженного мятежа
Сделаю все, чтобы отстоять страну. Путин обратился к россиянам

Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, силовым структурам и армии после попытки вооруженного мятежа, в организации которого ФСБ обвинила Евгения Пригожина.
«

"Как президент России и верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю все, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, — предали Россию. И ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор — прекратить участие в преступных действиях".

Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России.
Владимир Путин
Президент подчеркнул, что минувшей ночью общался с командующими всех направлений и знает, что Вооруженные силы героически сражаются на своих позициях, отбивают атаки противника.
«
"Обращаюсь <...> к тем, кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления вооруженного мятежа. Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость. За право быть и оставаться Россией государством с тысячелетней историей".
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России.
Владимир Путин
Попытки расколоть общество в условиях, когда требуется единение всех сил, президент назвал отступничеством от своего народа, ударом в спину стране. Он сравнил попытку мятежа с событиями 1917 года, когда страна вела Первую мировую войну, но победу у нее украли при помощи интриг и политиканства за спиной армии.
«

"То, с чем мы столкнулись это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы "Вагнер". Герои, которые освобождали Соледар и Артемовск, города и поселки Донбасса, сражались и отдавали свои жизни за Новороссию, за единство русского мира. Их имя и славу тоже предали те, кто пытается организовать мятеж, толкает страну к анархии и братоубийству. К поражению, в конечном итоге, и капитуляции".

Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России.
Владимир Путин
Глава государства предупредил, что действия по защите Отечества от угрозы будут жесткие. Все, кто встал на путь предательства, неминуемо понесут наказание и ответят перед законом и народом.
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам России. - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Путин: любые распри нужно отбросить в период спецоперации
Вчера, 10:04
Путин подчеркнул, что армия и государственные органы получили необходимые приказы, в Москве и некоторых регионах вводятся дополнительные антитеррористические меры. Предпринимаются решительные действия по стабилизации обстановки в Ростове-на-Дону, где фактически оказалась заблокирована работа органов гражданского и военного управления.
«
"Верю, что мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас, и вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее", — заключил президент.
Накануне вечером в соцсетях начали распространяться сообщения от имени Евгения Пригожина, в которых Минобороны обвинялось в нанесении ракетных ударов по тыловым частям ЧВК "Вагнер". Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая информация не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов-на-Дону. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело против Пригожина по статье "Организация вооруженного мятежа".
Полный текст обращения президента к россиянам >>
Вид на здание Министерства обороны на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Минобороны обратилось к бойцам отрядов ЧВК "Вагнер"
Вчера, 09:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинЕвгений ПригожинФСБПопытка вооруженного мятежа
 
 
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Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортажВчера, 13:16
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