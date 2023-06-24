https://ria.ru/20230624/abiturienty-1880200385.html

Путин подписал закон об учете срочной службы при приеме в вузы

Путин подписал закон об учете срочной службы при приеме в вузы - РИА Новости, 24.06.2023

Путин подписал закон об учете срочной службы при приеме в вузы

Президент России Владимир Путин подписал закон об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи,... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T16:00

2023-06-24T16:00

2023-06-24T16:02

общество

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Участникам спецоперации предоставляется право поступать на бюджетные места в вузы в пределах отдельной квоты по выбору или по результатам ЕГЭ, или по результатам внутренних экзаменов вузов. Также детям медицинских работников, погибших от заболеваний при исполнении трудовых обязанностей в период пандемии, предоставляется право поступать на бюджетные места в вузы по медицинским направлениям подготовки в пределах отдельной квоты без вступительных испытаний. Указанным категориям граждан также предоставляется возможность поступить за счет средств федерального бюджета на подготовительные курсы в федеральных вузах. Правительству РФ поручается определить порядок перераспределения вакантных бюджетных мест в вузах для перевода обучающихся участников спецоперации с платного на бесплатное обучение. Для того, чтобы указанные граждане уже в этом году могли воспользоваться льготными правами поступления в вузы, на них распространяется действующий порядок приема на обучение в вузы.

https://na.ria.ru/20230620/vuzy-1879307765.html

https://na.ria.ru/20230620/vuzy-1879317235.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, вооруженные силы рф