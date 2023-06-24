https://ria.ru/20230624/abiturienty-1880200385.html
Путин подписал закон об учете срочной службы при приеме в вузы
Путин подписал закон об учете срочной службы при приеме в вузы - РИА Новости, 24.06.2023
Путин подписал закон об учете срочной службы при приеме в вузы
Президент России Владимир Путин подписал закон об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи,... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T16:00
2023-06-24T16:00
2023-06-24T16:02
общество
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Участникам спецоперации предоставляется право поступать на бюджетные места в вузы в пределах отдельной квоты по выбору или по результатам ЕГЭ, или по результатам внутренних экзаменов вузов. Также детям медицинских работников, погибших от заболеваний при исполнении трудовых обязанностей в период пандемии, предоставляется право поступать на бюджетные места в вузы по медицинским направлениям подготовки в пределах отдельной квоты без вступительных испытаний. Указанным категориям граждан также предоставляется возможность поступить за счет средств федерального бюджета на подготовительные курсы в федеральных вузах. Правительству РФ поручается определить порядок перераспределения вакантных бюджетных мест в вузах для перевода обучающихся участников спецоперации с платного на бесплатное обучение. Для того, чтобы указанные граждане уже в этом году могли воспользоваться льготными правами поступления в вузы, на них распространяется действующий порядок приема на обучение в вузы.
https://na.ria.ru/20230620/vuzy-1879307765.html
https://na.ria.ru/20230620/vuzy-1879317235.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, вооруженные силы рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ
Путин подписал закон об учете срочной службы при приеме в вузы
Путин подписал закон об учете срочной службы как индивидуального достижения абитуриентов
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон об учете срочной службы в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в вузы и колледжи, соответствующий документ
опубликован на официальном портале правовой информации.
Участникам спецоперации предоставляется право поступать на бюджетные места в вузы в пределах отдельной квоты по выбору или по результатам ЕГЭ, или по результатам внутренних экзаменов вузов.
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Также детям медицинских работников, погибших от заболеваний при исполнении трудовых обязанностей в период пандемии, предоставляется право поступать на бюджетные места в вузы по медицинским направлениям подготовки в пределах отдельной квоты без вступительных испытаний.
Указанным категориям граждан также предоставляется возможность поступить за счет средств федерального бюджета на подготовительные курсы в федеральных вузах.
Правительству РФ поручается определить порядок перераспределения вакантных бюджетных мест в вузах для перевода обучающихся участников спецоперации с платного на бесплатное обучение.
Для того, чтобы указанные граждане уже в этом году могли воспользоваться льготными правами поступления в вузы, на них распространяется действующий порядок приема на обучение в вузы.
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