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Ситуация SOS: как помочь диким животным в городе - РИА Новости, 23.06.2023
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09:00 23.06.2023
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Ситуация SOS: как помочь диким животным в городе
Ситуация SOS: как помочь диким животным в городе - РИА Новости, 23.06.2023
Ситуация SOS: как помочь диким животным в городе
Даже в высокоурбанизированной Москве горожане живут бок о бок с дикими животными: белки, скворцы, дрозды и водоплавающие птицы часто обитают в столичных парках, РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T09:00
2023-06-23T09:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
мосприрода
дикие животные
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Даже в высокоурбанизированной Москве горожане живут бок о бок с дикими животными: белки, скворцы, дрозды и водоплавающие птицы часто обитают в столичных парках, а на особо охраняемых природных территориях водятся даже краснокнижные представители фауны. Такое соседство – не повод мешать животным, пытаться их приручить или закармливать в неподходящее время. Специалисты ГПБУ "Мосприрода" рассказали РИА Новости, как и чем москвичи могут помочь птицам и млекопитающим, а также объяснили, почему не стоит фотографироваться с совами на столичных бульварах.
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москва, мосприрода, дикие животные
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Мосприрода, Дикие животные

Ситуация SOS: как помочь диким животным в городе

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкБелка в музее - усадьбе "Кусково" в Москве
Белка в музее - усадьбе Кусково в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Белка в музее - усадьбе "Кусково" в Москве
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Даже в высокоурбанизированной Москве горожане живут бок о бок с дикими животными: белки, скворцы, дрозды и водоплавающие птицы часто обитают в столичных парках, а на особо охраняемых природных территориях водятся даже краснокнижные представители фауны. Такое соседство – не повод мешать животным, пытаться их приручить или закармливать в неподходящее время. Специалисты ГПБУ "Мосприрода" рассказали РИА Новости, как и чем москвичи могут помочь птицам и млекопитающим, а также объяснили, почему не стоит фотографироваться с совами на столичных бульварах.
Правило №1: соблюдать правила поведения на природе

Зеленые зоны занимают значительную часть Москвы: одних только парков в столице более 800, особо охраняемых природных территорий – около 150, включая природно-исторические парки, заказники, памятники природы. Несмотря на высокоурбанизированную среду, парки мегаполиса не пустуют – вдали от шумных магистралей и жилых кварталов обитает множество видов диких животных.

По данным департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, в столице водятся не только привычные большинству горожан ежи, белки, зайцы и лисы, но еще и лоси, кабаны, бобры, косули, куницы, енотовидные собаки, а также краснокнижные птицы, например, чибисы, совы и ястребы.

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Весной и летом у птиц и зверей, как и у горожан, повышается активность. У одних начинается пора гнездования и размножения, у других – сезон прогулок и отдыха на свежем воздухе, поэтому время от времени москвичи и животные могут сталкиваться друг с другом в зеленых зонах мегаполиса. Чтобы такие встречи прошли без серьезных последствий для всех, в "Мосприроде" горожанам советуют придерживаться несложных правил поведения на природных территориях:

— гулять по организованным маршрутам (чтобы не пугать животных и не "поймать" клеща);

— не слушать музыку без наушников и воздержаться от громких разговоров;

— держать собак на поводке;

— не оставлять за собой мусор;

— не разжигать костры и мангалы вне отведенных для этого участков;

— воздержаться от сбора грибов и ягод (они в первую очередь служат кормом для лесных обитателей);

— не ломать ветки деревьев и кустарников (за нарушение природоохранного законодательства предусмотрен денежный штраф).

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Правило №2: не подкармливать животных не в сезон

Весна и лето для животных – пора активного набора веса и жировых запасов, за счет которых они в дальнейшем успешно переносят зимовку в границах города.

В теплый сезон горожанам следует воздержаться от подкормки птиц и млекопитающих, обращают внимание в "Мосприроде". Во-первых, избыток доступной пищи от человека делает представителей фауны ленивыми и зависимыми от людской помощи и притупляет естественные инстинкты, что недопустимо для выживания в дикой природе.

Во-вторых, горожане зачастую не вникают в детали правильной подкормки и угощают водоплавающих птиц хлебом, а бобров, например, яблоками, которые в большом количестве им вредны.

В "Мосприроде" уверяют: весной и летом животные вполне способны прокормиться самостоятельно, в это время лучшая помощь – это невмешательство.

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Правило №3: не трогать детенышей и птенцов

В весенне-летний период у птиц и млекопитающих начинается бэби-бум. В это время в городских парках и на природных территориях особенно часто можно наткнуться на слетков – птенцов, которые учатся летать. Желая помочь, москвичи нередко переносят одиноких пернатых малышей в укромные места или вовсе забирают домой, чтобы выходить. Это, как отмечают в "Мосприроде", далеко не лучшее решение.

В разгар весны и лета слетки учатся летать, поэтому могут оказаться прямо на пешеходном маршруте. Их родители при этом находятся рядом и ухаживают за неопытным птенцом. Если далеко перенести или забрать слетка, взрослые птицы его потеряют, и птенец останется совсем без защиты.

Так что лучше не трогать пернатого малыша без нужды, но вот перенести его чуть подальше от маршрута или оживленной трассы (например, под ближайший кустарник или дерево) не возбраняется.

То же самое касается детенышей млекопитающих: при встрече с лисятами или зайчатами важно помнить, что взрослые особи где-то рядом, поэтому трогать, кормить и пугать малышей не стоит – в первую очередь ради вашей личной безопасности.

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Правило №4: сообщать о случаях незаконного использования диких животных

К сожалению, дикие животные нередко становятся жертвами незаконной торговли, коммерческих заведений и шоу-бизнеса. Сов, в том числе краснокнижных видов, можно встретить на московских бульварах на руках у уличных фотографов, а пару лет назад в одном из развлекательных заведений столицы даже жил львенок. Как поясняют в департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, в большинстве подобных ситуаций у владельцев нет необходимых документов на животных, звери и птицы, как правило, содержатся в неподобающих условиях, а значит, – налицо факт жестокого обращения.

Специалисты рекомендуют пресекать такие случаи и своевременно сообщать о них специалистам департамента природопользования и окружающей среды города Москвы. По данным ведомства, ежегодно горожане оставляют примерно 1,5 тысячи обращений по поводу диких животных. В 2022 году благодаря неравнодушным горожанам из рук уличных фотографов удалось спасти 37 сов, трех ястребов, двух приматов и даже питона.

Сообщить о случаях незаконного использования диких животных москвичи могут по телефону горячей линии правительства столицы: +7 (495) 777-77-77. Также в этом году департамент природопользования Москвы запустил телеграм-бот для помощи животным и птицам. Чтобы оставить обращение, нужно запустить чат-бот и указать адрес возможного нарушения, вид и количество животных в беде, по возможности приложить фото или видеозапись.

Специалисты управления государственного экологического контроля департамента природопользования оперативно обработают обращение и прибудут на место для проверки. Если владелец не сможет подтвердить свое право на содержание зверя или птицы, питомца изымут и передадут в Центр реабилитации диких животных. Местные специалисты окажут ему необходимую ветеринарную помощь и обеспечат должные условия для проживания, кормежку и уход.

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Дружить со львами: как заботятся о диких животных в Центре передержки
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосприродаДикие животные
 
 
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