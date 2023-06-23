Ситуация SOS: как помочь диким животным в городе

Весной и летом у птиц и зверей, как и у горожан, повышается активность. У одних начинается пора гнездования и размножения, у других – сезон прогулок и отдыха на свежем воздухе, поэтому время от времени москвичи и животные могут сталкиваться друг с другом в зеленых зонах мегаполиса. Чтобы такие встречи прошли без серьезных последствий для всех, в "Мосприроде" горожанам советуют придерживаться несложных правил поведения на природных территориях:

— гулять по организованным маршрутам (чтобы не пугать животных и не "поймать" клеща);

— не слушать музыку без наушников и воздержаться от громких разговоров;

— держать собак на поводке;

— не оставлять за собой мусор;

— не разжигать костры и мангалы вне отведенных для этого участков;

— воздержаться от сбора грибов и ягод (они в первую очередь служат кормом для лесных обитателей);

— не ломать ветки деревьев и кустарников (за нарушение природоохранного законодательства предусмотрен денежный штраф).