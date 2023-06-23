https://ria.ru/20230623/zhivoder-1880107127.html

Прокуратура в Великом Новгороде заинтересовалась школьником-живодером

Прокуратура в Великом Новгороде заинтересовалась школьником-живодером - РИА Новости, 23.06.2023

Прокуратура в Великом Новгороде заинтересовалась школьником-живодером

Школьником-живодером из Великого Новгорода, который душил свою собаку, заинтересовалась прокуратура. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T23:35

2023-06-23T23:35

2023-06-23T23:35

происшествия

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россия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 июн – РИА Новости. Школьником-живодером из Великого Новгорода, который душил свою собаку, заинтересовалась прокуратура. "В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, согласно которой несовершеннолетний ненадлежащим образом обращается с собакой, наносит ей удары и перетягивает шею шнурком. Прокуратура области… организовала проверку", - говорится в сообщении ведомства. Прокуратура оценит достаточность и полноту мероприятий, проведенных правоохранительными органами при принятии процессуального решения по факту жестокого обращения с животным, а также органам системы профилактики при работе с подростком и его семьей. Видео, на котором старшеклассник избивает свою собаку - рассел-терьера, а также домашних индюшек, появилось в группе ВК "Свободный Информационный Портал Великого Новгорода" в конце апреля. В конце июня администратор группы Андрей Востряков заявил, что полиция отказалась возбуждать уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). "По всем фактам проверки проводились. О результатах сообщим позже", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе областного УМВД.

https://radiosputnik.ria.ru/20230523/zhivotnye-1873687572.html

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происшествия, великий новгород, россия