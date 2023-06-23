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Небензя: Россия не будет помогать поставкам зерна с Украины богатым странам - РИА Новости, 23.06.2023
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19:11 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/zerno-1880082367.html
Небензя: Россия не будет помогать поставкам зерна с Украины богатым странам
Небензя: Россия не будет помогать поставкам зерна с Украины богатым странам - РИА Новости, 23.06.2023
Небензя: Россия не будет помогать поставкам зерна с Украины богатым странам
Россия не будет содействовать поставкам зерна с Украины богатым западным странам, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, касаясь черноморской зерновой... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T19:11
2023-06-23T19:11
экономика
россия
украина
василий небензя
оон
зерновая сделка
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ООН, 23 июн – РИА Новости. Россия не будет содействовать поставкам зерна с Украины богатым западным странам, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, касаясь черноморской зерновой инициативы. "Мы готовы и дальше помогать нуждающимся развивающимся странам как зерном, так и удобрениями. Однако покрывать коммерческие поставки зерна с Украины богатым западным государствам под лозунгами защиты интересов нуждающихся мы не будем", - сказал Небензя. Он напомнил, что в беднейшие страны было направлено менее 3% всех поставок продовольствия.
https://ria.ru/20230505/sdelka-1870073679.html
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экономика, россия, украина, василий небензя, оон, зерновая сделка
Экономика, Россия, Украина, Василий Небензя, ООН, Зерновая сделка
Небензя: Россия не будет помогать поставкам зерна с Украины богатым странам

Небензя: Россия не будет покрывать коммерческие поставки зерна с Украины богатым странам

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила, Украина
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 июн – РИА Новости. Россия не будет содействовать поставкам зерна с Украины богатым западным странам, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, касаясь черноморской зерновой инициативы.
"Мы готовы и дальше помогать нуждающимся развивающимся странам как зерном, так и удобрениями. Однако покрывать коммерческие поставки зерна с Украины богатым западным государствам под лозунгами защиты интересов нуждающихся мы не будем", - сказал Небензя.
Он напомнил, что в беднейшие страны было направлено менее 3% всех поставок продовольствия.
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ЭкономикаРоссияУкраинаВасилий НебензяООНЗерновая сделка
 
 
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