https://ria.ru/20230623/zerno-1880082367.html

Небензя: Россия не будет помогать поставкам зерна с Украины богатым странам

Небензя: Россия не будет помогать поставкам зерна с Украины богатым странам - РИА Новости, 23.06.2023

Небензя: Россия не будет помогать поставкам зерна с Украины богатым странам

Россия не будет содействовать поставкам зерна с Украины богатым западным странам, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, касаясь черноморской зерновой... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T19:11

2023-06-23T19:11

2023-06-23T19:11

экономика

россия

украина

василий небензя

оон

зерновая сделка

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ООН, 23 июн – РИА Новости. Россия не будет содействовать поставкам зерна с Украины богатым западным странам, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, касаясь черноморской зерновой инициативы. "Мы готовы и дальше помогать нуждающимся развивающимся странам как зерном, так и удобрениями. Однако покрывать коммерческие поставки зерна с Украины богатым западным государствам под лозунгами защиты интересов нуждающихся мы не будем", - сказал Небензя. Он напомнил, что в беднейшие страны было направлено менее 3% всех поставок продовольствия.

https://ria.ru/20230505/sdelka-1870073679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, украина, василий небензя, оон, зерновая сделка