https://ria.ru/20230623/zerno-1880082367.html
Небензя: Россия не будет помогать поставкам зерна с Украины богатым странам
Небензя: Россия не будет помогать поставкам зерна с Украины богатым странам - РИА Новости, 23.06.2023
Небензя: Россия не будет помогать поставкам зерна с Украины богатым странам
Россия не будет содействовать поставкам зерна с Украины богатым западным странам, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, касаясь черноморской зерновой... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T19:11
2023-06-23T19:11
2023-06-23T19:11
экономика
россия
украина
василий небензя
оон
зерновая сделка
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ООН, 23 июн – РИА Новости. Россия не будет содействовать поставкам зерна с Украины богатым западным странам, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, касаясь черноморской зерновой инициативы. "Мы готовы и дальше помогать нуждающимся развивающимся странам как зерном, так и удобрениями. Однако покрывать коммерческие поставки зерна с Украины богатым западным государствам под лозунгами защиты интересов нуждающихся мы не будем", - сказал Небензя. Он напомнил, что в беднейшие страны было направлено менее 3% всех поставок продовольствия.
https://ria.ru/20230505/sdelka-1870073679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, украина, василий небензя, оон, зерновая сделка
Экономика, Россия, Украина, Василий Небензя, ООН, Зерновая сделка
Небензя: Россия не будет помогать поставкам зерна с Украины богатым странам
Небензя: Россия не будет покрывать коммерческие поставки зерна с Украины богатым странам
ООН, 23 июн – РИА Новости. Россия не будет содействовать поставкам зерна с Украины богатым западным странам, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, касаясь черноморской зерновой инициативы.
"Мы готовы и дальше помогать нуждающимся развивающимся странам как зерном, так и удобрениями. Однако покрывать коммерческие поставки зерна с Украины богатым западным государствам под лозунгами защиты интересов нуждающихся мы не будем", - сказал Небензя.
Он напомнил, что в беднейшие страны было направлено менее 3% всех поставок продовольствия.
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