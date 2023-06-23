https://ria.ru/20230623/zemletryasenie-1880090847.html
В турецкой Малатье произошло землетрясение магнитудой 3,8
В турецкой Малатье произошло землетрясение магнитудой 3,8 - РИА Новости, 23.06.2023
В турецкой Малатье произошло землетрясение магнитудой 3,8
Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в турецкой провинции Малатья, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T21:00
2023-06-23T21:00
2023-06-23T21:00
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
АНКАРА, 23 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в турецкой провинции Малатья, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в Twitter, подземные толчки зарегистрированы в 20.05 по местному времени (совпадает с мск) в районе Доганшехир. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
В турецкой Малатье произошло землетрясение магнитудой 3,8
AFAD: в турецкой Малатье произошло землетрясение магнитудой 3,8