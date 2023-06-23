https://ria.ru/20230623/zemletryasenie-1880090847.html

В турецкой Малатье произошло землетрясение магнитудой 3,8

В турецкой Малатье произошло землетрясение магнитудой 3,8 - РИА Новости, 23.06.2023

В турецкой Малатье произошло землетрясение магнитудой 3,8

Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в турецкой провинции Малатья, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T21:00

2023-06-23T21:00

2023-06-23T21:00

в мире

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АНКАРА, 23 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в турецкой провинции Малатья, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Согласно сообщению ведомства в Twitter, подземные толчки зарегистрированы в 20.05 по местному времени (совпадает с мск) в районе Доганшехир. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

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