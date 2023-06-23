https://ria.ru/20230623/zelenskiy-1880018920.html
СМИ: Запад недоволен утомленностью Зеленского от антикоррупционной реформы
СМИ: Запад недоволен утомленностью Зеленского от антикоррупционной реформы - РИА Новости, 23.06.2023
СМИ: Запад недоволен утомленностью Зеленского от антикоррупционной реформы
На Западе считают, что меры по осуществлению антикоррупционной реформы на Украине утомляют Владимира Зеленского, после выборов в стране может вновь укрепиться... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T14:52
2023-06-23T14:52
2023-06-23T14:52
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. На Западе считают, что меры по осуществлению антикоррупционной реформы на Украине утомляют Владимира Зеленского, после выборов в стране может вновь укрепиться коррупция, сообщает издание Economist. Согласно журналу, украинские власти при Зеленском провели ряд мероприятий по борьбе с коррупцией. "Однако западные чиновники предупреждают, что, несмотря на свои сильные стороны, Зеленский тяготится подробностями, которые следуют за этой... реформой", - говорится в сообщении издания. Как считает журнал, после того, как на Украине пройдут выборы, она может вернуться к своей старой коррумпированной политике.
https://ria.ru/20230418/korruptsiya-1866181102.html
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
СМИ: Запад недоволен утомленностью Зеленского от антикоррупционной реформы
The Economist: Запад недоволен утомленностью Зеленского от реформы по борьбе с коррупцией