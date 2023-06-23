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Эксперт прокомментировал открытие завода Bayraktar на Украине в 2025 году
Эксперт прокомментировал открытие завода Bayraktar на Украине в 2025 году - РИА Новости, 23.06.2023
Эксперт прокомментировал открытие завода Bayraktar на Украине в 2025 году
Завод Bayraktar по производству турецких боевых дронов на Украине станет легитимной целью для ВС РФ, если спецоперация к тому моменту будет продолжаться, заявил РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:09
2023-06-23T12:09
2023-06-23T12:09
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Завод Bayraktar по производству турецких боевых дронов на Украине станет легитимной целью для ВС РФ, если спецоперация к тому моменту будет продолжаться, заявил РИА Новости ведущий российский эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов. Ранее гендиректор компании Baykar Халук Байрактар заявил, что ударные беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci будут производиться на Украине с 2025 года. "Появление подобного объекта на территории Украины, если это произойдет в ходе СВО, может стать одной из целей для российских ударных средств. Сложно предположить условия, которые бы позволили обеспечить его безопасность", - сказала Федутинов. Эксперт отметил, что Киев заинтересован в военно-техническом сотрудничестве с Анкарой и в более далёкой перспективе, а Турция "рассчитывает на Украину в части опоры на ее авиационное двигателестроение". "Украина же в свою очередь хотела бы с помощью Турции подтянуть свои компетенции в области создания современных систем БЛА большой размерности, относящихся к MALE-классу", - пояснил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230509/oruzhie-1870675690.html
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украина, россия, турция, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Турция, В мире
Эксперт прокомментировал открытие завода Bayraktar на Украине в 2025 году
Эксперт Федутинов: завод Bayraktar на Украине будет легитимной целью России в рамках СВО